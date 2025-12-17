Garmin har läckt Vivosmart 6 – och den kan få en stor uppgradering jämfört med föregångaren

Garmins aktivitetsmätare Vivosmart 6 har läckt på flera hemsidor

Läckorna beskriver kommande funktioner som enheten väntas få

Det inkluderar GPS-spårning för första gången i en Vivosmart-tracker

CES 2026 är en av de största teknikmässorna i nästa års kalender – och en Garmin-läcka har precis avslöjat vad som kan bli ett av företagets största tillkännagivanden på mässan, som drar i gång den 6 januari.

Nyhetssajten Garmin Rumors har upptäckt referenser på Garmins indonesiska hemsida till en ännu ej lanserad aktivitetsmätare vid namn Vivosmart 6. Det här skulle vara efterföljaren till den högt uppskattade Vivosmart 5 och kan komma med ett gäng funktioner som tar serien ett steg vidare.

Läckan pekar framför allt på att Vivosmart-serien får inbyggd GPS-spårning för första gången. Det skulle innebära att du inte längre behöver förlita dig på telefonens GPS när du tränar utomhus, vilket ger ett smidigare sätt att logga och spåra dina rundor.

Garmin Rumors upptäckte en text på Garmins indonesiska hemsida som löd: ”Vivosmart 6 är en stilren sportklocka som passar både män och kvinnor. Den är utrustad med inbyggd GPS och mer än 30 sportappar. Klockan kan spåra aktiviteter som promenader, löpning, cykling, simning och till och med aktiviteter för rullstolsanvändare, vilket gör den till ett perfekt val som daglig aktivitetsmätare.”

Med 30 tillgängliga sportlägen bör användare få betydligt fler alternativ än de 14 som finns i Vivosmart 5.

Fler läckor

(Image credit: Garmin)

Utöver detta lades en tillfällig produktsida för Vivosmart 6 upp för tidigt på Garmins svenska hemsida, vilket ytterligare stärker bilden av att en ny bärbar enhet är på väg.

Dessutom har en okänd Garmin-enhet med modellnumret A04986 registrerats hos Sydkoreas nationella radioforskningsmyndighet. Den använder kategorin ”Fitnessprodukt”, som tidigare Vivosmart-enheter, istället för ”Smartklocka” som används för de kroppsnära enheterna i Fenix- och Forerunner-serierna. Med tanke på tajmingen framstår CES 2026 som ett logiskt tillfälle för en debut.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Garmin har vågat sig in på nytt territorium de senaste åren med Index Sleep Monitor och Index S2 Smart Scale, men deras aktivitetsmätare är fortfarande en central produktkategori vid sidan av de populära smartklockorna – och allt tyder på att vi får se en ny mätare på CES 2026.

Även om exakt pris och lanseringsdatum ännu är okända, verkar det tydligt att Garmin är nära att avslöja sin senaste bärbara enhet för världen – och vi kommer att rapportera om alla officiella nyheter när det sker.