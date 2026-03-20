En ny Garmin-wearable kan lanseres neste uke, og Whoop burde være bekymret

Det ryktes at en stor Garmin-lansering vil skje neste uke.

Vi tror det kan være den skjermløse Cirqa-armbåndet.

En annen mulighet er en ny Forerunner-klokke.

De beste Garmin-klokkene er noen av de ledende kroppsnære enhetene på markedet akkurat nå, og det ser ut til at Garmin kan utvide utvalget sitt før mars 2026 er over, hvis det siste ryktet stemmer.

Dette er et rykte som er ganske vanskelig å spore til en eksakt kilde, men det ser ut til å komme fra den kjente tipseren the5krunner med innspill fra DC Rainmaker og via Notebookcheck – og informasjonen peker på at «noe spennende» kommer fra Garmin allerede neste uke.

En annen anonym kilde har fortalt the5krunner at det kommer en «betydelig lansering» fra Garmin i den aller nærmeste fremtid, noe som forsterker ideen om at vi snart vil se noe nytt fra selskapet. Som du vet er neste uke den siste hele uken i mars, noe som gir Garmin et vindu på flere dager til å lansere sitt nye produkt.

Så hva kan det egentlig være? Ingenting er sikkert ennå, men det meste peker på at vi ser Cirqa-armbåndet som ble lekket tidligere i år, en skjermløs treningsmåler klar til å utfordre Whoop direkte.

Flere muligheter

Cirqa hadde en kort opptreden på Garmins nettsted i januar, men listen avslørte ikke mye: to størrelser, to farger (svart og grå) og levering om 4–5 måneder (som den gang pekte mot mai eller juni).

Det er imidlertid ikke vanskelig å forestille seg hva Garmin kan introdusere, hvis de følger malen til Whoop (og andre konkurrenter som Polar): en lett, men smart aktivitetsmåler uten skjerm, som sender alle helse- og treningsdataene dine til en tilhørende app på telefonen din.

Selv om dette er det mest sannsynlige scenariet for neste uke, er det ikke den eneste muligheten. Et tips på Reddit antyder at Cirqa vil lanseres senere i år, mellom april og juni. Det er imidlertid uklart om dette refererer til når enheten avdukes eller når den faktisk legges ut for salg – og som vi vet trenger ikke disse datoene å være de samme.

Andre rykter som sirkulerer denne uken antyder at vi kan se en ny Forerunner-klokke eller til og med svømmebriller fra Garmin, men hvis vi skulle komme med en spådom på dette tidspunktet, er det Cirqa-armbåndet som virker som den mest sannsynlige lanseringen.