Garmins lenge etterlengtede Whoop-rival kan nettopp ha blitt lekket – av Garmin

Garmins neste enhet kan godt bli smartarmbåndet Cirqa

Det er ifølge skjermbilder tatt av Reddit-brukere av en lekkasje på Garmins nettsted

Den nye enheten skal angivelig på markedet om «4–5 måneder»

Garmins neste produkt kan godt ha lekket, og det er ikke en oppfølger til noe på vår liste over de beste Garmin-klokkene, en sykkelcomputer, en InReach-meldingsenhet eller noe annet av den andre maskinvaren selskapet er kjent for – i stedet kan det være merkets lenge ryktede, skjermløse aktivitetsmåler.

Årvåkne Reddit-brukere fanget opp en enhet kalt «Garmin Cirqa smartband» på Garmins eget nettsted, og tok skjermbilde av den før den forsvant, noe som ble snappet opp av Android Authority. Skjermbildet, som er innebygd i Reddit-kommentaren nedenfor, avslørte at remmen kunne bli utgitt om rundt «4–5 måneder», som ville være mai eller juni.

Den viser to størrelser og to farger, svart og fransk grå, men det mangler påfallende nok prisinformasjon.

Lekkasje-nettstedet The5KRunner fulgte også opp med et skjermbilde av noe informasjon som ble indeksert av Google før den forsvant. Dette bekrefter at remmen er designet for å passe rundt håndleddet, sammen med noen kornete miniatyrbilder og noen størrelsesdetaljer.

Det er ganske tydelig fra begge disse skjermbildene at vi har en Whoop-konkurrent på hendene. Vi trodde tidligere at Garmin Index Sleep Monitor kunne ha vært den før lanseringen i fjor, men den spesifikke skjermløse trackeren endte opp med å være et armbånd designet for bruk i sengen.

Whoop, der er den

Vi har hørt rykter en stund om at Garmin jobber med noe som kan konkurrere med Whoop MG og Whoop 5.0. Det er et enkelt designkonsept – et stoffbånd strukket over en optisk pulsmåler som passivt registrerer trenings- og restitusjonsmålinger, i stedet for å være designet for å kunne brukes som en smartklokke – men et som har sett en økning i popularitet de seneste månedene.

Polar Loop og Amazfit Helio Strap har nylig blitt lansert, og Luna Band og Speediance Strap kommer i år. Det er derfor ingen overraskelse at Garmin endelig kan satse på dette – nå er det et velprøvd konsept utenfor Whoop, og dette føles som det rette tidspunktet.

Dessverre er det ikke sannsynlig at Whoop vil være fornøyd med konkurransen. Søsternettstedet vårt, Tom's Guide, meldte at Whoop forsøkte å saksøke Polar for Polar Loop-båndet, med henvisning til brudd på immaterielle rettigheter, så det blir interessant å se hvordan selskapet reagerer på at Garmin blander seg inn i markedet for skjermløse sporingsenheter.

