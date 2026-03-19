En ny Garmin-wearable kan lanseras nästa vecka och Whoop borde vara oroliga

En stor Garmin-lansering ryktas ske nästa vecka

Vi tror att det kan vara det skärmlösa Cirqa-armbandet

En annan möjlighet är en ny Forerunner-klocka

De bästa Garmin-klockorna är några av de ledande wearables på marknaden just nu och det verkar som att Garmin kan komma att utöka sitt sortiment innan mars 2026 är över, om det senaste ryktet stämmer.

Det här är ett rykte som är ganska svårt att spåra till en exakt källa, men det verkar komma från den välkända läckan the5krunner med input från DC Rainmaker och via Notebookcheck – och uppgifterna pekar på att det finns “något spännande” på väg från Garmin redan nästa vecka.

En annan anonym källa har berättat för the5krunner att det är en “betydande lansering” på gång från Garmin inom en mycket snar framtid, vilket stärker bilden av att vi snart får se något nytt från företaget. Nästa vecka är som bekant den sista hela veckan i mars, vilket ger Garmin ett fönster på flera dagar att släppa sin nya produkt.

Så vad kan det egentligen vara? Ingenting är säkert ännu, men de flesta indikationer pekar på att vi får se Cirqa-armbandet som läckte tidigare i år, en skärmlös träningsspårare redo att utmana Whoop direkt.

Flera möjligheter

Polar har också en skärmlös tracker. (Image credit: Polar)

Cirqa dök kort upp på Garmins hemsida i januari, men listningen avslöjade inte särskilt mycket: två storlekar, två färger (svart och grå) och leverans inom 4–5 månader (vilket vid den tidpunkten pekade mot maj eller juni).

Det är dock inte svårt att föreställa sig vad Garmin kan presentera, om de följer mallen från Whoop (och andra konkurrenter som Polar): en lätt men smart spårare utan skärm, som skickar all din hälso- och träningsdata till en tillhörande app i telefonen.

Även om det här är det mest troliga scenariot inför nästa vecka, är det inte den enda möjligheten. Ett tips på Reddit tyder på att Cirqa lanseras senare under året, mellan april och juni. Det är dock oklart om det syftar på när enheten visas upp eller när den faktiskt börjar säljas – och de datumen behöver som bekant inte vara desamma.

Andra rykten som cirkulerar den här veckan pekar på att vi kan få se en ny Forerunner-klocka eller till och med simglasögon från Garmin, men om vi ska göra en prognos i nuläget är det Cirqa-armbandet som framstår som den mest sannolika lanseringen.