Skremmende høye forventninger til GTA 6: «Målet vårt er å levere noe vi aldri har opplevd før»

Take-Two-sjef Strauss Zelnick sier han er livredd for de høye forventningene til GTA 6.

Dette kommer etter at analytikere spådde at spillet kunne selge over 25 millioner eksemplarer på lanseringsdagen.

Zelnick sier: «På et lavere nivå handler alt om Take-Twos forretningsplan på konsollsiden.»

Strauss Zelnick, administrerende direktør i Take-Two Interactive, har innrømmet at forventningene til Grand Theft Auto 6 skremmer ham, selv om analytikere tror spillet vil selge veldig sterkt.

GTA 6 er uten tvil det mest etterlengtede spillet noensinne, og etter den fortsatte suksessen til Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2, samt to forsinkelser, er presset for å levere enormt.

I et intervju med Bloomberg på Interactive Innovation Conference i Las Vegas forrige uke sa Strauss Zelnick at målet fortsatt er å levere den best mulige opplevelsen for spillerne.

Artikkelen fortsetter nedenfor

«Jeg tror målet vårt er å levere noe til forbrukerne som aldri har blitt opplevd før», sa han. «Å være på sidelinjen og likevel så nær handlingen er veldig spennende. Og skremmende. Fordi forventningene er så høye.»

GTA 6 skal etter planen lanseres 19. november, og bransjeanalytikere har tidligere spådd at spillet kan selge over 25 millioner eksemplarer på lanseringsdagen og tjene 7,6 milliarder dollar i løpet av de første 60 dagene.

Det har også blitt antydet at 10 millioner solgte eksemplarer ville være en fiasko for Take-Two, gitt at GTA 6 er et av de dyreste spillene som noen gang er utviklet.

«På et lavere nivå handler det om Take-Twos forretningsplan for konsollen», sa Zelnick. «Utviklingskostnadene har bare fortsatt å øke. Vi streber virkelig etter å levere underholdning av høyeste kvalitet. Og det er dyrt. Til tross for AIs innvirkning har vi ikke sett noen kostnadsreduksjoner ennå. Kanskje vi vil det. Kanskje ikke.»

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

I samme intervju bekreftet Zelnick også i hovedsak at GTA 6 ikke vil bli utgitt fot PC ved lansering, og forklarte at «Rockstar starter alltid på konsoll fordi med en slik lansering blir du bedømt etter hvor godt du når kjernepublikummet ditt.»