GTA 6 kommer ikke til PC på lanseringsdagen fordi konsollspillere er «kjernepublikummet»

Strauss Zelnick, administrerende direktør i Take-Two Interactive, sier at Grand Theft Auto 6 ikke kommer til PC på lanseringsdagen fordi Rockstar Games fokuserer på konsoller.

Zelnick sier at Rockstar ønsker å prioritere «kjerneforbrukeren» på konsoll.

En senere PC-lansering kan få spillere til å kjøpe spillet én gang til.

Rockstar Games’ Grand Theft Auto 6 nærmer seg raskt, planlagt lansering 19. november 2026, men én plattform har allerede blitt utelukket fra dag én.

I et intervju med Bloomberg bekreftet Strauss Zelnick at GTA 6 ikke kommer til PC ved lansering, ettersom Rockstar prioriterer konsoller. Dette setter en stopper for noen rykter som antydet at Rockstar kanskje forbereder seg på en tidligere PC-lansering enn forventet.

At Rockstar behandler PC-versjonen som et senere prosjekt kommer neppe som noen overraskelse, da det er et mønster selskapet har fulgt i årevis. Tidligere spill som Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2 ble alle utgitt på PC en stund etter konsollversjonene.

På spørsmål om hvorfor GTA 6 ikke vil bli utgitt på PC umiddelbart, svarte Zelnick: «Rockstar starter alltid med konsoll fordi med en slik lansering blir du bedømt etter hvor godt du når kjernepublikummet», noe som forsterker bildet av at konsollspillere blir sett på som hovedmålgruppen.

«Du må virkelig prioritere kjerneforbrukeren. Hvis kjernepublikummet ikke er der, eller ikke får den best mulige opplevelsen først, når du heller ikke de andre forbrukerne.»

Det er ingen tvil om at konsoller er enklere for Rockstar Games å optimalisere for. Men vi mistenker at det bare er halve grunnen til at GTA 6 ikke lanseres på PC på dag én.

Den andre halvparten er sannsynligvis at Take-Two Interactive og Rockstar Games er fullt klar over at det er mer penger å tjene hvis spillere kjøper spillet to ganger, først på konsoll og deretter igjen når PC-versjonen slippes.

Det er et smart forretningsmessig trekk, men også frustrerende for PC-gamere. Forhåpentligvis blir ikke ventetiden for lang.