Take-Two-chefen säger att GTA 6 inte kommer till PC på lanseringsdagen eftersom konsolspelare är “kärnpubliken”, men den riktiga anledningen känns ganska uppenbar

Take-Two Interactive-chefen Strauss Zelnick säger att Grand Theft Auto 6 inte kommer till PC på lanseringsdagen eftersom konsoler är Rockstar Games' fokus

Zelnick säger att Rockstar vill prioritera “kärnkonsumenten” på konsol

En PC-lansering vid ett senare tillfälle kan få spelare att köpa spelet en gång till

Rockstar Games Grand Theft Auto 6 närmar sig snabbt och är planerat att lanseras den 19 november 2026, men en plattform har redan helt uteslutits från dag ett.

I en intervju med Bloomberg bekräftade Strauss Zelnick att GTA 6 inte kommer till PC vid lansering, eftersom Rockstar prioriterar konsoler. Det sätter punkt för vissa rykten som antydde att Rockstar kanske förberedde en tidigare PC-lansering än väntat.

Att Rockstar behandlar PC-versionen som ett senare projekt kommer knappast som någon överraskning, eftersom det är ett mönster företaget följt i flera år. Tidigare spel som Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V och Red Dead Redemption 2 släpptes alla till PC ett tag efter konsolversionerna.

Makala inaendelea hapa chini

När Zelnick fick frågan om varför GTA 6 inte släpps till PC direkt svarade han: “Rockstar börjar alltid med konsol eftersom man med en sådan lansering bedöms utifrån hur väl man möter kärnpubliken”, vilket stärker bilden av att konsolspelare ses som huvudmålgruppen.

(Image credit: Rockstar Games)

“Man måste verkligen prioritera kärnkonsumenten. Om kärnpubliken inte finns där, eller inte får bästa möjliga upplevelse först, då når man inte riktigt de andra konsumenterna heller.”

Det råder ingen tvekan om att konsoler är enklare för Rockstar Games att optimera för. Men vi misstänker att det bara är halva anledningen till att GTA 6 inte lanseras till PC dag ett.

Den andra halvan är sannolikt att Take-Two Interactive och Rockstar Games är fullt medvetna om att det finns fler pengar att tjäna om spelare köper spelet två gånger, först till konsol och sedan igen när PC-versionen väl släpps.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Det är ett smart affärsdrag, men också frustrerande för oss PC-spelare. Förhoppningsvis blir väntan inte alltför lång.