Take-Two-chefen erkänner att förväntningarna på GTA 6 är “så höga” att det är “skräckinjagande”: “vårt mål är att leverera något som aldrig tidigare upplevts”

Take-Two-chefen Strauss Zelnick säger att han är skräckslagen över de höga förväntningarna på GTA 6

Take-Two Interactive-chefen Strauss Zelnick har erkänt att förväntningarna på Grand Theft Auto 6 skrämmer honom, trots att analytiker tror att spelet kommer sälja mycket starkt.

GTA 6 är möjligen det mest efterlängtade spelet någonsin och efter den fortsatta framgången för Grand Theft Auto V och Red Dead Redemption 2, samt två förseningar, är pressen enorm att leverera till fansen.

I en intervju med Bloomberg under Interactive Innovation Conference i Las Vegas förra veckan säger Strauss Zelnick att målet fortfarande är att leverera den bästa möjliga upplevelsen till spelarna.

“Jag tror att vårt mål är att leverera något till konsumenterna som aldrig tidigare har upplevts,” sa han. “Att stå vid sidlinjen men ändå nära händelsernas centrum är väldigt spännande. Och skrämmande. För förväntningarna är så höga.”

GTA 6 är planerat att lanseras den 19 november och branschanalytiker har tidigare förutspått att spelet kan sälja över 25 miljoner exemplar på lanseringsdagen och dra in 7,6 miljarder dollar under de första 60 dagarna.

Det har också antytts att 10 miljoner sålda exemplar skulle vara ett misslyckande för Take-Two, med tanke på att GTA 6 är ett av de dyraste spelen som någonsin har utvecklats.

“På en lägre nivå gäller det hela Take-Twos affärsplan på konsolsidan,” sa Zelnick. “Utvecklingskostnaderna har bara fortsatt att öka. Vi strävar verkligen efter att leverera underhållning av högsta kvalitet. Och det är dyrt. AI:s påverkan till trots har vi ännu inte sett några kostnadsminskningar. Kanske kommer vi att göra det. Kanske inte.”

I samma intervju bekräftade Zelnick i princip också att GTA 6 inte kommer att släppas till PC vid lansering och förklarade att “Rockstar alltid börjar på konsol eftersom man med en sådan lansering bedöms utifrån hur väl man möter kärnpubliken.”