Nye GTA 6-detaljer er oppdaget – inkludert en Wolverine-skuespiller og et merkelig påskeegg som fansen tror refererer til et annet GTA-spill

Nye detaljer om Grand Theft Auto 6 avslørt

Fans tror de har funnet et påskeegg med referanse til Vice Citys Tommy Vercetti

En Marvel's Wolverine-skuespiller er angivelig med i spillet

Før forhåndsbestillingene av Grand Theft Auto 6 åpner senere denne uken, har nye detaljer om spillet blitt avslørt, inkludert et nytt rollebesetningsmedlem og et merkelig påskeegg som kan være knyttet til et tidligere GTA-spill.

Vi starter med påskeegget, som ble oppdaget i spillets andre trailer av TheGameVerse (via IGN) etter en nøye gjennomgang av hvert eneste bilde i traileren.

Til tross for at traileren ble utgitt for over et år siden, har denne korte detaljen vært lett å overse. Men hvis du setter videoen på pause etter 33 sekunder, kan du se den.

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Mens hovedpersonen Jason Duvall slår en butikkmedarbeider bak disken, dukker en øglefigur opp på veggen rett bak hodet hans. Figuren ser ut til å ha på seg en blå blomstrete skjorte, og ved nærmere ettersyn tror fansen at det er den samme typen skjorte som Tommy Vercetti, den ikoniske hovedpersonen i Grand Theft Auto: Vice City, bruker.

Hvis dette faktisk er en bevisst referanse fra Rockstar, er det ikke et stort påskeegg, men GTA 6 sies å inneholde mange flere hint om seriens historie.

Den andre detaljen kommer via IGN og ser ut til å bekrefte at skuespilleren Brett Gipson, som spiller Sabretooth i Marvels Wolverine, har sluttet seg til spillets rollebesetning.

Skuespilleren oppdaterte nylig CV-en sin for å vise at han spiller en karakter som heter Ellis, men det er ingen detaljer ennå om hvilken rolle figuren vil spille i spillet.

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Rollebesetningen til GTA 6 har blitt holdt ekstremt hemmelig siden spillet ble annonsert, og vi vet fortsatt ikke hvilke skuespillere som skal spille hovedpersonene Jason og Lucia.

Rockstar har nå offisielt bekreftet at forhåndsbestillinger for GTA 6 åpner 25. juni før lanseringen 19. november. Samtidig har selskapet også avslørt spillets offisielle coverbilde.

Ingen offisiell pris er annonsert ennå, men hvis du planlegger å forhåndsbestille spillet, kan det være på tide å se gjennom gamingutstyret ditt før lanseringen på PS5 eller Xbox.