Ny GTA 6-trailer avslører offisielt covergrafikken – og den ser temmelig stilig ut

Rockstar Games har sluppet en ny Grand Theft Auto 6 -trailer

Den avslører spillets covergrafikk

Vi vet nå også datoen for forhåndsbestilling

Rockstar Games har sluppet en ny trailer til Grand Theft Auto 6, men det er kanskje ikke den typen du kanskje ventet deg.

I stedet for å vise oss ny GTA 6-spillopplevelse, gir traileren oss et første glimt av spillets offisielle covergrafikk, og etter vår mening er den ganske stilig. Designet følger samme generelle stil som Grand Theft Auto 5-covere, med mange små paneler som inneholder karaktervignetter.

Den har de to hovedpersonene Jason Duval og Lucia Caminos i en fremtredende posisjon, omgitt av ikonografi inspirert av Vice City-settingen og tradisjonelle GTA-klassikere. Det er selvfølgelig mange våpen, sammen med dyr fra Florida, som for eksempel en flamingo og en alligator.

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Du kan se covergrafikken selv i traileren nedenfor.

Grand Theft Auto VI: Official Cover Art Reveal - YouTube Watch On

Covergrafikken bryter ikke akkurat noen konvensjoner, men etter vår mening ser den temmelig bra ut. De rosa og lilla fargetonene virkelig fanger de nesten tropiske Vice City-vibbene. Det ser behagelig retro ut, men også passende moderne og elegant.

Liker du den nye grafikken? Rockstar Games allerede lagt ut en høyoppløselig versjon av den på nettstedet sitt, slik at du kan laste den ned og bruke den som bakgrunnsbilde på skrivebordet eller telefonen.

Nettstedet tilbyr også en kvadratisk versjon av omslagsbildet, som kan gi oss et første glimt av hvordan spillets ikon vil se ut på PlayStation 5- eller Xbox Series X- og Series S-menyene.

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Den kvadratiske versjonen av covergrafikken kan gi oss en idé om hvordan spillets ikon vil se ut på konsoller. (Image credit: Rockstar Games)

Traileren, som bare varer i litt over 30 sekunder, avsluttes med en offisiell avsløring av datoen for forhåndsbestilling. Vi vet nå at den er satt til 25. juni 2026 «i digitale butikker og hos andre utvalgte forhandlere».

Dessverre er det ingen tegn til en pris noe sted, så det ser ut til at vi først får vite den informasjonen når forhåndsbestillingene offisielt begynner neste uke.

Avsløringen kommer bare dager etter at Take-Two Interactive-sjef Strauss Zelnick nok en gang bekreftet at GTA 6 vil lanseres 19. november 2026. Han sa at ventetiden har vært så lang fordi teamet hos Rockstar «ønsker å gjøre noe som aldri har blitt gjort før».

I en samtale med CNBCs Jim Cramer tidligere i år bekreftet Zelnick at det kommer «markedsføringsfremstøt i sommer» for å promotere GTA 6. «Vi bruker ikke penger på markedsføring før vi er ganske nær utgivelsen», sa han den gangen.

Denne avsløringen av covergrafikken signaliserer antagelig starten på den siste markedsføringsfasen nå som vi nærmer oss lansering.

Grand Theft Auto 6 skal lanseres 19. november 2026 for PS5 og Xbox Series X og Series S.