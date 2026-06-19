Ny GTA 6-trailer avslöjar officiellt spelets omslag och det ser riktigt läckert ut

Rockstar Games har släppt en ny trailer för Grand Theft Auto 6

Trailern avslöjar spelets officiella omslag

Vi vet nu också när förhandsbokningarna går live

Rockstar Games har släppt en ny trailer för Grand Theft Auto 6, men det är kanske inte den typ av trailer som många hade väntat sig.

I stället för nytt gameplay från GTA 6 får vi vår första titt på spelets officiella omslag – och enligt oss ser det riktigt snyggt ut. Designen följer samma grundstil som omslaget till GTA 5, med flera mindre paneler fyllda med olika karaktärer och scener.

Omslaget placerar huvudpersonerna Jason Duval och Lucia Caminos i centrum, omgivna av ikoniska detaljer inspirerade av Vice City-miljön och klassiska GTA-inslag. Det finns gott om vapen, förstås, men också typiska djur från Florida, som flamingor och alligatorer.

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Du kan se omslaget själv i trailern här nedanför.

Grand Theft Auto VI: Official Cover Art Reveal - YouTube Watch On

Omslaget bryter kanske inte direkt ny mark för serien, men vi tycker att det ser väldigt lyckat ut. De rosa och lila tonerna fångar verkligen den tropiska Vice City-känslan. Det känns både nostalgiskt och modernt på samma gång.

Om du gillar designen har Rockstar Games redan publicerat en högupplöst version av omslaget på sin hemsida, så att du kan ladda ner det som bakgrundsbild till datorn eller mobilen.

På hemsidan finns även en kvadratisk version av omslaget, vilket kan ge oss en första inblick i hur spelets ikon kommer att se ut i menyerna på PlayStation 5 samt Xbox Series X och Xbox Series S.

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Den fyrkantiga versionen av omslagsbilden kan ge oss en uppfattning om hur spelets ikon kommer att se ut i konsolmenyer. (Image credit: Rockstar Games)

Trailern är drygt 30 sekunder lång och avslutas med ett officiellt datum för när förhandsbokningarna öppnar. Vi vet nu att förhandsbokningarna startar den 25 juni 2026 "via digitala butiker och hos utvalda återförsäljare".

Tyvärr nämns inget pris, vilket innebär att vi sannolikt får vänta tills förhandsbokningarna öppnar nästa vecka innan vi får veta vad spelet kommer att kosta.

Avslöjandet kommer bara några dagar efter att Take-Two Interactives vd Strauss Zelnick återigen bekräftade att GTA 6 släpps den 19 november 2026. Han förklarade att den långa utvecklingstiden beror på att teamet hos Rockstar Games "försöker göra något som aldrig tidigare har gjorts".

I en intervju med CNBC:s Jim Cramer tidigare i år avslöjade Zelnick också att det kommer "marknadsföringsaktiviteter under sommaren" för att bygga upp hypen inför lanseringen.

"Vi lägger inte pengar på marknadsföring förrän vi är ganska nära lansering", sade han då.

Avslöjandet av omslaget signalerar sannolikt starten på den sista marknadsföringsfasen inför lanseringen, så vi skulle inte bli förvånade om fler trailers och nyheter dyker upp inom kort.

Grand Theft Auto 6 släpps den 19 november 2026 till PlayStation 5 samt Xbox Series X och Xbox Series S.