Ny GTA 6-trailer afslører spillets cover, og forudbestilling begynder om få dage!

Rockstar Games har udgivet en ny trailer til Grand Theft Auto 6

Traileren afslører spillets officielle cover

Vi ved nu også, hvornår forudbestillingerne går i gang

Rockstar Games har udgivet en ny trailer til Grand Theft Auto 6, men det er måske ikke den slags trailer, som mange havde forventet.

I stedet for nyt gameplay fra GTA 6 får vi vores første kig på spillets officielle cover – og efter vores mening ser det rigtig flot ud. Designet følger samme grundlæggende stil som coveret til GTA 5, med flere mindre paneler fyldt med forskellige karakterer og scener.

Spilcoveret sætter hovedpersonerne Jason Duval og Lucia Caminos i centrum, omgivet af ikoniske detaljer inspireret af Vice City-miljøet og klassiske GTA-elementer. Der er selvfølgelig masser af våben, men også typiske dyr fra Florida, såsom flamingoer og alligatorer.

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Du kan se det nye cover i traileren herunder.

Grand Theft Auto VI: Official Cover Art Reveal - YouTube Watch On

Coveret er måske ikke ligefrem banebrydende for serien, men vi synes, det ser rigtig godt ud. De lyserøde og lilla nuancer fanger virkelig den tropiske Vice City-stemning. Det føles både nostalgisk og moderne på samme tid.

Hvis du kan lide designet, har Rockstar Games allerede offentliggjort en version af coveret i høj opløsning på sin hjemmeside, så du kan downloade det som baggrundsbillede til din computer eller mobiltelefon.

På hjemmesiden findes der også en kvadratisk version af coveret, hvilket kan give os et første indblik i, hvordan spillets ikon kommer til at se ud i menuerne på PlayStation 5 samt Xbox Series X og Xbox Series S.

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Den firkantede version af omslagsbilledet kan give os en idé om, hvordan spillets ikon vil se ud i konsolmenuerne. (Image credit: Rockstar Games)

Traileren varer lidt over 30 sekunder og afsluttes med en officiel dato for, hvornår forudbestillingerne åbner. Vi ved nu, at forudbestillingerne starter den 25. juni 2026 »via digitale butikker og hos udvalgte forhandlere«.

Desværre nævnes der ingen pris, hvilket betyder, at vi sandsynligvis må vente, indtil forudbestillingerne åbner i næste uge, før vi får at vide, hvad spillet kommer til at koste.

Afsløringen kommer blot få dage efter, at Take-Two Interactives administrerende direktør Strauss Zelnick endnu en gang bekræftede, at GTA 6 udkommer den 19. november 2026. Han forklarede, at den lange udviklingstid skyldes, at teamet hos Rockstar Games »forsøger at gøre noget, der aldrig før er blevet gjort«.

I et interview med CNBC’s Jim Cramer tidligere på året afslørede Zelnick også, at der vil komme »markedsføringsaktiviteter i løbet af sommeren« for at opbygge forventningerne op til lanceringen.

»Vi bruger ikke penge på markedsføring, før vi er ret tæt på lanceringen«, sagde han dengang.

Afsløringen af coveret signalerer sandsynligvis starten på den sidste markedsføringsfase op til lanceringen, så vi ville ikke blive overraskede, hvis der snart dukker flere trailere og nyheder op.

Grand Theft Auto 6 udkommer den 19. november 2026 til PlayStation 5 samt Xbox Series X og Xbox Series S.