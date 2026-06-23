Nya GTA 6-detaljer har upptäckts – inklusive en Wolverine-skådespelare och ett märkligt påskägg som fans tror hänvisar till ett annat GTA-spel

Nya detaljer om Grand Theft Auto 6 har upptäckts

Fans tror sig ha hittat ett påskägg som refererar till Tommy Vercetti från Vice City

En skådespelare från Marvel's Wolverine uppges också ha fått en roll i spelet

Inför att förbokningarna för Grand Theft Auto 6 öppnar senare i veckan har nya detaljer om spelet upptäckts, inklusive en ny skådespelare och ett märkligt påskägg som kan vara kopplat till ett tidigare GTA-spel.

Vi börjar med påskägget, som upptäcktes i spelets andra trailer av TheGameVerse (via IGN) efter en noggrann genomgång av varje enskild bildruta.

Trots att trailern publicerades för över ett år sedan har denna korta detalj varit lätt att missa. Om man pausar videon vid 33-sekundersmarkeringen går den dock att se.

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När huvudpersonen Jason Duvall slår en butiksexpedit bakom disken syns en ödlefigur på väggen precis bakom hans huvud. Figuren verkar bära en blå blommig skjorta och vid en närmare titt tror fans att det är samma typ av skjorta som bars av Tommy Vercetti, den ikoniska huvudpersonen i Grand Theft Auto: Vice City.

Om det faktiskt är en avsiktlig referens från Rockstar är det inget enormt påskägg, men GTA 6 lär innehålla många fler hints till seriens historia.

Den andra detaljen kommer via IGN och verkar bekräfta att skådespelaren Brett Gipson, som spelar Sabretooth i Marvel's Wolverine, har anslutit sig till spelets rollista.

Skådespelaren uppdaterade nyligen sitt CV där det framgår att han spelar en karaktär vid namn Ellis, men det finns ännu inga detaljer om vilken roll figuren kommer att ha i spelet.

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Rollistan för GTA 6 har hållits ovanligt hemlig sedan spelet tillkännagavs och vi vet fortfarande inte vilka skådespelare som gestaltar huvudpersonerna Jason och Lucia.

Rockstar har nu officiellt bekräftat att förbokningarna för GTA 6 öppnar den 25 juni inför lanseringen den 19 november. Samtidigt har företaget även visat upp spelets officiella omslagsbild.

Något officiellt pris har ännu inte presenterats, men om du planerar att förbeställa spelet kan det vara läge att redan nu se över din spelutrustning inför lanseringen på PS5 eller Xbox.