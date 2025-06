Nintendo skal visstnok ha sendt noen forhandlere «ikke på lager»-skilt før lanseringen av Switch 2.

En Reddit-bruker delte et bilde av skiltet i butikken, og antydet at Nintendo forbereder forhandlere på når konsollen går tom for lager.

Nintendo Switch 2-lageret kan bli begrenset hos enkelte forhandlere, ettersom noen butikker angivelig har fått tilsendt «ikke på lager»-skilt før konsollens lansering.

Som VGC rapporterer, delte en Reddit-bruker kalt «Alternative_Basket19» et innlegg sammen med et bilde av et Nintendo Switch 2-skilt som lyder «ikke på lager». Skiltet antyder at Nintendo allerede forbereder forhandlere i USA på at lagerbeholdningen av konsollen raskt kan gå tom.

Noen brukere i kommentarfeltet har spekulert i at disse skiltene er der for å hindre kunder i å komme inn i butikken og spørre om det er flere enheter på lager. Switch 2 er en konsoll med høy etterspørsel, så dette er sannsynligvis et kjent scenario over hele verden.

Nintendo Switch 2 lanseres 5. juni – denne uken – og det ser ut til å bli en travel lanseringsuke. Vi tipper at varene vil bli utsolgt raskt, så hvis du er ivrig etter å bestille den nye konsollen, anbefaler vi at du er klar på lanseringsdagen. Du kan forhåndsbestille konsollen fra forhandlere nå, noe som kan være et smart trekk – det vil sannsynligvis ikke ta lang tid før vi begynner å se disse «Utsolgt»-skiltene.

