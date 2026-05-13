«Kjøp en PlayStation 5 i dag for å være klar når Grand Theft Auto 6 slippes» – GTA 6-markedsføringen ser ut til å ha startet, ettersom Sony oppfordrer PS4-spillere til å oppgradere

PS4-brukere får meldinger som oppfordrer dem til å oppgradere til PS5 før GTA 6.

Gamere som har spillet på ønskelisten får også spesielle meldinger.

GTA 6 har angivelig også fått sin ESRB-vurdering, noe som tyder på at markedsføringen snart er i gang for alvor.

PlayStation 4-brukere som har satt Grand Theft Auto 6 på ønskelisten har begynt å motta meldinger fra Sony som oppfordrer dem til å oppgradere til en PlayStation 5, noe som tyder på at markedsføringen av spillet nå offisielt har startet.

Som kontoen «GTA 6 Countdown» bemerket (via Eurogamer), mottar PS4-spillere nå e-poster og varsler som oppfordrer dem til å oppgradere til en PS5 før lanseringen senere i år, ettersom spillet kun vil bli utgitt på den nåværende generasjonen konsoller.

«Ettersom du har satt Grand Theft Auto 6 på ønskelisten din ... står Grand Theft Auto 6 på ønskelisten din. Kjøp en PlayStation 5 i dag for å være klar når Grand Theft Auto 6 slippes 19. november 2026», står det i en av Sonys meldinger.

Latest Videos From

Noen spillere ser ut til å motta meldingene i forskjellige formater. For eksempel får noen beskjed om at de er en «topp Grand Theft Auto 5-spiller!» før Sony prøver å lokke dem til å kjøpe en PS5, mens andre ser meldingene direkte i konsollens varslingssenter.

PS4 Players are now receiving messages and emails from PlayStation asking them to upgrade to PS5 to get ready for GTA 6.Too many signs indicating the November 19 release date is locked in. pic.twitter.com/LeeRR28CCkMay 8, 2026

Spillere er overbevist om at dette betyr at markedsføringen for det etterlengtede Rockstar Games-spillet endelig har begynt for alvor, spesielt etter kommentarer fra Take-Two Interactive-sjef Strauss Zelnick forrige måned om at spillet fortsatt er på vei mot lanseringsdatoen 19. november.

Det kan også være et tegn på at markedsføringskampanjen vil bli betydelig mer synlig i de kommende ukene, noe som sannsynligvis vil bety nye smakebiter, trailere og offisiell spilling før lanseringen.

Det ser også ut til at GTA 6 nå har fått sin ESRB-vurdering i USA med en «Mature 17+»-vurdering.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Ifølge skjermbilder delt av samme konto, vil spillet inneholde alt du venter deg av et GTA-spill, inkludert blod og gørr, intens vold, moden humor, nakenhet, sterkt språk, seksuelt innhold og bruk av narkotika og alkohol.

Grand Theft Auto 6 vil bli utgitt for PS5, Xbox Series X og Xbox Series S ved lansering. Take-Two-sjef Strauss Zelnick har allerede bekreftet at spillet ikke kommer for PC ved lansering, og forklarer at «Rockstar starter alltid på konsoll fordi ved en lansering som denne blir du bedømt på hvor godt du leverer til kjernepublikummet.»