”Köp en PlayStation 5 idag för att vara redo när Grand Theft Auto 6 släpps” – marknadsföringen för GTA 6 verkar ha dragit igång när Sony uppmanar PS4-spelare att uppgradera

PS4-användare får meddelanden som uppmanar dem att uppgradera till PS5 inför GTA 6

Spelare som önskelistat spelet får också särskilda meddelanden

GTA 6 ska dessutom ha fått sin ESRB-märkning, vilket antyder att marknadsföringen är på väg att dra igång på allvar

PlayStation 4-användare som har önskelistat Grand Theft Auto 6 har börjat få meddelanden från Sony som uppmanar dem att uppgradera till en PlayStation 5, vilket tyder på att marknadsföringen för spelet nu officiellt har dragit igång.

Som kontot ”GTA 6 Countdown” uppmärksammade via Eurogamer får PS4-spelare nu mejl och notifieringar som uppmanar dem att byta till PS5 inför lanseringen senare i år, eftersom spelet endast kommer släppas till nuvarande konsolgeneration.

”Eftersom du har önskelistat Grand Theft Auto 6… Grand Theft Auto 6 finns på din önskelista. Köp en PlayStation 5 idag för att vara redo när Grand Theft Auto 6 släpps den 19 november 2026”, står det i ett av Sonys meddelanden.

Vissa spelare verkar få meddelandena i olika format. En del får exempelvis höra att de är en ”top Grand Theft Auto 5 player!” innan Sony försöker locka dem att köpa en PS5, medan andra ser meddelandena direkt i konsolens notiscenter.

PS4 Players are now receiving messages and emails from PlayStation asking them to upgrade to PS5 to get ready for GTA 6.Too many signs indicating the November 19 release date is locked in.

Spelare är övertygade om att detta betyder att marknadsföringen för det efterlängtade Rockstar Games-spelet nu äntligen har börjat på riktigt, särskilt efter kommentarer från Take-Two Interactives VD Strauss Zelnick förra månaden om att spelet fortfarande är på väg mot sitt lanseringsdatum den 19 november.

Det kan också vara ett tecken på att marknadsföringskampanjen kommer bli betydligt mer synlig under de kommande veckorna, vilket sannolikt innebär nya teaserklipp, trailers och officiell gameplay inför lanseringen.

Det verkar dessutom som att GTA 6 nu har fått sin ESRB-märkning i USA med klassificeringen ”Mature 17+”.

Enligt skärmdumpar som delats av samma konto kommer spelet innehålla precis det man förväntar sig av ett GTA-spel, inklusive blod och gore, intensivt våld, vuxen humor, nakenhet, grovt språk, sexuellt innehåll samt användning av droger och alkohol.

Grand Theft Auto 6 släpps till PS5, Xbox Series X och Xbox Series S vid lansering. Take-Two-chefen Strauss Zelnick har redan bekräftat att spelet inte kommer till PC vid release och förklarade att ”Rockstar alltid börjar på konsol eftersom man vid en sådan lansering bedöms utifrån hur väl man levererar till kärnpubliken.”