«Jeg tror neste steg blir en gameplay-trailer» – GTA 6-fans håper på en oppdatering fra Rockstar neste måned, om ikke den lenge etterlengtede Trailer 3

Take-Two Interactive presenterer sin neste kvartalsrapport 7. august

Rapporten publiseres før aksjemarkedet åpner, noe som er uvanlig for Take-Two

Fans håper på en ny oppdatering om GTA 6

Rockstar Games' morselskap, Take-Two Interactive, har en stor dag foran seg – og mange fans håper at de vil tilby nye detaljer om Grand Theft Auto 6.

Det er nå bare fire måneder igjen til lanseringen av det som sannsynligvis er det mest etterlengtede spillet gjennom tidene, men så langt har vi ikke sett et eneste sekund med mer dyptgående spilling.

Så hva blir det neste? Rockstar har tidligere sagt at den store markedsføringskampanjen ville starte i sommer, men bortsett fra at forhåndsbestillingene er åpnet og Rockstars nettsted har blitt oppdatert med nye skjermbilder og mer informasjon om spillets funksjoner, venter vi fortsatt på Trailer 3.

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Som GameSpot har bemerket, vil Take-Two publisere sin neste kvartalsrapport 7. august, noe som i det minste antyder at vi kan høre noe nytt om spillet.

Normalt publiseres Take-Twos kvartalsrapporter etter at det amerikanske aksjemarkedet har stengt, klokken 22.00 svensk tid (16.00 ET), og etterfølges av en spørsmål og svar-sesjon med investorer.

Denne gangen ser imidlertid formatet annerledes ut. Ifølge Take-Two vil telefonkonferansen bli holdt klokken 08:00 ET, mens kvartalsrapporten vil bli publisert klokken 09:30 ET, før det amerikanske aksjemarkedet åpner. Det er en uvanlig ordning for selskapet, som ennå ikke har forklart hvorfor timingen er slik.

Om vi ​​får en oppdatering om forhåndsbestillingssalg eller en dato for den neste traileren gjenstår å se, men på Reddit håper mange fans at kvartalsrapporten vil være starten på neste fase av markedsføringen.