"Jag tror att nästa steg blir en gameplay-trailer" – GTA 6-fans hoppas på en uppdatering från Rockstar nästa månad, om inte den efterlängtade Trailer 3

Take-Two Interactive presenterar sin nästa kvartalsrapport den 7 augusti

Rapporten släpps innan börsen öppnar, vilket är ovanligt för Take-Two

Fans hoppas på en ny uppdatering om GTA 6

Rockstar Games moderbolag, Take-Two Interactive, har en viktig dag framför sig – och många fans hoppas att den ska bjuda på nya detaljer om Grand Theft Auto 6.

Nu återstår bara fyra månader till lanseringen av vad som sannolikt är tidernas mest efterlängtade spel, men än så länge har vi inte fått se en enda sekund av mer djupgående gameplay.

Vad blir då nästa steg? Rockstar har tidigare sagt att den stora marknadsföringskampanjen skulle dra igång under sommaren, men bortsett från att förhandsbokningarna har öppnat och att Rockstars hemsida har uppdaterats med nya skärmbilder och mer information om spelets funktioner väntar vi fortfarande på Trailer 3.

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Som GameSpot uppmärksammat kommer Take-Two att publicera sin nästa kvartalsrapport den 7 augusti, vilket åtminstone antyder att vi kan få höra något nytt om spelet.

Normalt publiceras Take-Twos kvartalsrapporter efter att den amerikanska börsen har stängt, klockan 22.00 svensk tid (16.00 ET), och följs av en frågestund med investerare.

Den här gången ser upplägget dock annorlunda ut. Enligt Take-Two hålls konferenssamtalet klockan 08.00 ET, medan kvartalsrapporten publiceras 09.30 ET, alltså innan den amerikanska börsen öppnar. Det är ett ovanligt upplägg för företaget, som ännu inte har förklarat varför tiderna ser ut på det här sättet.

Om vi får en uppdatering om försäljningen av förhandsbokningarna eller ett datum för nästa trailer återstår att se, men på Reddit hoppas många fans att kvartalsrapporten ska bli startskottet för nästa fas i marknadsföringen.

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– "Rockstar sa att sommaren skulle bli den stora marknadsföringsperioden, men hittills har vi inte sett mycket av det," skrev en användare.

En annan skrev: "Tiden för Trailer 3 har nog passerat. Om den skulle ha släppts hade vi redan sett den. Jag tror faktiskt att nästa steg blir en gameplay-trailer."

Dessutom går Gamescom 2026 av stapeln i augusti, vilket innebär ännu en månad fylld av stora spelannonseringar. Det finns därför en möjlighet att Rockstar väljer att visa upp en ny trailer i samband med mässan.

Grand Theft Auto 6 lanseras den 19 november till PlayStation 5, Xbox Series X och Xbox Series S. Den som förhandsbokar spelet kommer att kunna förinstallera det från och med den 12 november.

En ny rapport hävdar dessutom att de fysiska utgåvorna säljer riktigt bra, trots att de inte innehåller någon spelskiva utan endast en kod för digital nedladdning, något som har väckt en hel del kritik bland fans.

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