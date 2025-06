GTA 6 blir mye større enn vi trodde, ifølge en ny lekkasje – og vi håper disse tre spillryktene er sanne.

En ny lekkasje antyder at Grand Theft Auto 6 vil inneholde hundrevis av kjøpesentre og over 700 funksjonelle og underholdende butikker.

Det indikerer også en oppgradering fra GTA 5s karakterbyttesystem.

Dette kan omforme den åpne verden-sjangeren innen gaming, med nye nivåer av fordypning som aldri før er sett.

Rockstar Games' Grand Theft Auto 6 nå ett år unna lansering på PlayStation 5 og Xbox Series X|S, og det ventes at spillet vil gjenoppfinne hjulet innenfor franchisen og åpen verden-sjangeren. Heldigvis har en ny lekkasje støttet teorien om at det vil gjøre nettopp det.

Ifølge GameRoll (via skjermbilder fra Discord-meldinger), som er en innholdsskaper og troverdig «lekker», vil GTA 6 inneholde hundrevis av kjøpesentre og over 700 underholdningsbutikker, som alle er fullt funksjonelle. Dette antyder videre at den lenge etterlengtede versjonen vil være den største i franchisens historie, utvide antallet tilgjengelige interiører og ta realismen til et nytt nivå.

Det er også verdt å merke seg at det klassiske karakterbyttet fra GTA 5 angivelig vil komme tilbake, men med en liten vri; GameRoll hinter til en ekstra karakterbyttemodus, med Jason og Lucia sammen.

I hovedsak betyr dette at spillere skal kunne bytte mellom de to karakterene selv mens de er sammen – angivelig under fri roaming og butikkran. Dette åpner potensielt porten for oppslukende og omfattende interaksjoner med andre karakterer og NPC-er, og bygger videre på Rockstars nyeste tittel, Red Dead Redemption 2.

GameRoll nevnte også at kilden antydet at det vil være heiser i visse skyskrapere, noe som antyder at interiøret kan ha mer dybde og interaksjonsevne enn noen gang før.

Andre elementer som tidligere ble oppdaget i Rockstars enorme datainnbrudd, som muligheten til å ligge på magen og et dynamisk dekningssystem som var likt systemet i The Last of Us Part 2, har angivelig blitt kuttet helt.

Det er best å ta denne antatte lekkasjen med en klype salt, da det ikke finnes håndfaste bevis i denne saken – i hvert fall ikke på samme nivå som den berømte Slack-lekkasjen, som viser frem spillingen i en utviklerversjon.

Det er imidlertid en veldig god sjanse for at denne lekkasjen er korrekt, siden GameRoll (i det som ble kalt en «prediksjon») tidligere lekket informasjon fra en innsider, som avslørte både Lucia og Jasons fulle karakternavn, lenge før den nylige andre traileren og informasjonsdumpen på nettstedet.

Den angivelige nye karakterbyttemodusen er et annet poeng med troverdighet; spilllekkasjen avslørte Lucia og Jason under et restaurantran, med muligheter til å sjekke inn med den andre. Det er ikke klart om dette var en skriptet sekvens i et oppdrag eller fri roaming (og vi vet ikke om det vil komme med i hele spillet), men det har gjort disse påstandene mye mer troverdige.

Kommentar: GTA 6 tar mål av seg til å bli en trendsetter

Begrepene trendsetter og GTA 6 kommer kanskje ikke som noen overraskelse, ettersom det vil ha vært nesten nøyaktig 13 års ventetid innen lanseringen 26. mai 2026. Hvis denne lekkasjen er legitim, noe vi ærlig talt tror den er, vil GTA 6 ha satt en utrolig høy standard for andre åpen verden-spill.

Rockstar Games er kjent for sin oppmerksomhet på detaljer i alle fasetter og aspekter av åpen verden-spill, og Red Dead Redemption 2 er et godt eksempel på det – så mye at spillere fortsatt finner hemmeligheter i spillet i dag etter utgivelsen i 2018.

Hvis vi nå overfører det til en moderne setting basert på Miami, i et Grand Theft Auto-spill, kan vi bare forestille oss hvor mye innhold og overraskelser vi har i vente. Utviklerne har allerede gjort det klart at avsløringene i den andre traileren bare var toppen av isfjellet, og vi tror lekkasjen av over 700 butikker er et eksempel på det.

Vi er fortsatt opprørt over en potensiell PC-lansering i 2027 eller til og med 2028, men hvis Rockstar kan levere det disse lekkasjene antyder og mer, kan frustrasjonen raskt bli glemt.