GTA 6 verkar bli mycket större än vi trodde – och vi hoppas att de här tre gameplay-ryktena stämmer

En ny läcka antyder att Grand Theft Auto 6 kommer att innehålla hundratals köpcentrum och över 700 butiker som är fullt fungerande och går att gå in i

Den pekar också på en uppgradering av GTA 5:s system för att byta mellan karaktärer

Det här kan omforma hela open world-genren med en nivå av inlevelse vi aldrig sett förut

Grand Theft Auto 6 från Rockstar Games är nu ungefär ett år från lansering på PlayStation 5 och Xbox Series X|S och det förväntas omdefiniera både serien och open world-genren. Lyckligtvis har en ny läcka förstärkt teorin att just det är vad som kommer att ske.

Enligt GameRoll (via skärmdumpar från Discord), en innehållsskapare och välkänd läcka, kommer GTA 6 att ha hundratals köpcentrum och över 700 butiker som går att gå in i – och alla är helt funktionella. Det stärker uppfattningen att det här spelet kommer att bli det största i seriens historia, inte bara till ytan utan också i detaljrikedom, med fler tillgängliga interiörer och en realism som höjs till en ny nivå.

Det är också värt att notera att det klassiska karaktärsbytet från GTA 5 enligt uppgift gör comeback, men med en twist. GameRoll antyder ett nytt läge där man kan byta mellan Jason och Lucia även när de är tillsammans – till exempel under fritt utforskande eller vid rån av butiker.

Det innebär i praktiken att man kommer att kunna växla mellan karaktärerna även under pågående interaktion, vilket öppnar upp för mer dynamiska och djupgående NPC-möten – något som bygger vidare på vad Rockstar åstadkom i Red Dead Redemption 2.

(Image credit: Rockstar Games)

GameRoll nämnde också att källan antytt att det kommer att finnas hissar i vissa skyskrapor, vilket i så fall innebär att interiörerna kan vara mer komplexa och interaktiva än någonsin tidigare.

Tidigare inslag som upptäcktes i Rockstars stora dataläcka – som att kunna ligga ner (prone) och ett dynamiskt täcksystem likt det i The Last of Us Part 2 – verkar däremot ha skrotats helt.

Man bör ta den här läckan med en nypa salt, eftersom det saknas konkreta bevis – åtminstone inget på samma nivå som den berömda Slack-läckan som visade upp gameplay från en utvecklingsversion.

Men det finns goda skäl att tro att läckan är korrekt. GameRoll har tidigare, under vad som kallades en “förutsägelse”, avslöjat båda huvudkaraktärernas fullständiga namn långt före trailer två och informationen på spelets officiella sajt.

Det ryktade nya karaktärsbytarläget ger också trovärdighet – gameplayläckan visade Lucia och Jason under ett rån i en restaurang, där spelaren kunde växla mellan dem. Det är ännu oklart om det var en skriptad sekvens eller en del av fri utforskning (och om det ens kommer med i det färdiga spelet), men det gör att ryktet känns mer trovärdigt.

GTA 6 kan bli en trendsättare

(Image credit: Rockstar Games)

Att kalla GTA 6 för en framtida trendsättare är kanske ingen överraskning – det kommer ha gått nästan exakt 13 år sedan GTA 5 när spelet lanseras den 26 maj 2026. Om den här läckan stämmer, vilket vi ärligt talat tror att den gör, så kommer GTA 6 att sätta en otroligt hög ribba för alla kommande open world-spel.

Rockstar är känt för sin detaljrikedom i varenda aspekt av sina spelvärldar och Red Dead Redemption 2 är ett skolboksexempel – ett spel som fortfarande överraskar spelare med dolda detaljer, trots att det släpptes redan 2018.

Att överföra den nivån av omsorg till en modern värld inspirerad av Miami i ett GTA-spel … vi kan bara föreställa oss hur mycket innehåll och överraskningar som väntar. Utvecklarna har redan sagt att det vi såg i trailer två bara var toppen av isberget och läckan om 700+ butiker känns som ett tydligt bevis på det.

Vi är fortfarande besvikna över att en PC-version kanske dröjer till 2027 eller till och med 2028 – men om Rockstar lyckas leverera allt det som de här läckorna antyder, och mer därtill, kanske den frustrationen snabbt glöms bort.