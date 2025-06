GTA VI será mucho más grande de lo que pensábamos, según una nueva filtración

Nueva filtración sugiere que Grand Theft Auto VU contará con cientos de centros comerciales y más de 700 tiendas funcionales y accesibles.

También indica una mejora en el sistema de cambio de personajes de GTA V.

Esto podría transformar el género de mundo abierto en los juegos, con nuevos niveles de inmersión nunca antes vistos.

Grand Theft Auto VI de Rockstar Games está a un año de su lanzamiento en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y se espera que reinvente la rueda dentro de la franquicia y el género de mundo abierto. Afortunadamente, una nueva filtración ha confirmado la teoría de que precisamente eso hará.

Según GameRoll (vía capturas de pantalla de mensajes de Discord ), creador de contenido y filtrador fiable, GTA VI contará con cientos de centros comerciales y más de 700 tiendas accesibles, todas ellas completamente funcionales. Lo que supone que esta esperada entrega será la de mayor envergadura en la historia de la franquicia, ampliando el número de interiores accesibles y llevando el realismo a un nuevo nivel.

También vale la pena señalar que, según se informa, el cambio de personaje clásico de GTA V regresará, pero con un ligero cambio; GameRoll insinúa un modo de cambio de personaje adicional, con Jason y Lucia juntos.

En esencia, esto significa que los jugadores podrán alternar entre los dos personajes incluso cuando estén juntos, supuestamente durante el modo libre y los robos en tiendas. Esto abre la puerta a interacciones inmersivas y extensas con otros personajes y PNJ, basándose en el título más reciente de Rockstar, Red Dead Redemption 2.

(Image credit: Rockstar Games)

GameRoll también mencionó que la fuente sugirió que habrá ascensores en ciertos rascacielos, lo que implica que los interiores pueden tener más profundidad e interactividad que nunca.

Se informa que otros elementos que ya se habían visto en la filtración masiva de datos de Rockstar, como la posibilidad de acostarse boca abajo y un sistema de cobertura dinámico similar al de The Last of Us Part 2 , se han eliminado por completo.

Es mejor tomar esta supuesta filtración con cautela, ya que no hay evidencia contundente en esta ocasión, al menos no al mismo nivel que la famosa filtración de Slack, que mostraba el juego en una compilación de desarrollo.

Sin embargo, hay una gran posibilidad de que esta filtración sea precisa, ya que GameRoll (en lo que se denominó una "predicción") filtró previamente información de una fuente interna que reveló los nombres completos de los personajes de Lucia y Jason, mucho antes del reciente segundo tráiler y la publicación de información del sitio web.

El rumorado nuevo modo de cambio de personajes es otro punto de credibilidad; la filtración del juego reveló a Lucía y Jason durante un robo en un restaurante, con opciones para contactarse. No está claro si se trataba de una secuencia predefinida en una misión o en modo libre (y no sabemos si aparecerá en el juego completo), pero ha hecho que estas afirmaciones sean mucho más creíbles.

Análisis: GTA VI se perfila como un creador de tendencias

(Image credit: Rockstar Games)

Los términos "creador de tendencias" y GTA VI pueden no ser una sorpresa, ya que habrán pasado casi exactamente 13 años de espera para cuando se lance el 26 de mayo de 2026. Si esta filtración es legítima, lo cual honestamente creo que es, GTA VI habrá establecido un estándar increíblemente alto para otros juegos de mundo abierto.

Rockstar Games es conocido por su atención al detalle en cada faceta y aspecto de los juegos de mundo abierto, y Red Dead Redemption 2 es un excelente ejemplo de ello, tanto es así, que los jugadores todavía siguen encontrando secretos en el juego hoy después de su lanzamiento en 2018.

Si trasladamos eso a un entorno moderno basado en Miami, en un título de Grand Theft Auto , me imagino la cantidad de contenido y sorpresas que nos espera. Los desarrolladores ya han dejado claro que las revelaciones del segundo tráiler eran solo la punta del iceberg, y creemos que la filtración de más de 700 tiendas es un ejemplo de ello.