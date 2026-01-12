Grand Theft Auto 6 kommer kanskje ikke i år likevel – spillets innhold er visstnok ikke ferdigstilt ennå

Grand Theft Auto 6 er angivelig ikke «content complete» ennå.

Bloomberg-journalist Jason Schreier sier det er vanskelig å si om spillet vil bli utgitt i år.

Rockstar Games sikter for tiden mot en utgivelsesdato 19. november.

Det etterlengtede Grand Theft Auto 6 blir kanskje ikke utgitt i år likevel. Ifølge ny informasjon er spillet fortsatt ikke helt ferdig innholdsmessig, noe som igjen reiser spørsmål om en mulig forsinkelse.

Informasjonen kommer fra Jason Schreier, som snakket i den siste episoden av spillpodkasten Button Mash. Da han ble spurt om hvor sannsynlig det er at spillet faktisk vil bli utgitt på den planlagte datoen 19. november 2026, var han forsiktig i svaret sitt.

«Det er vanskelig å si», sa Schreier, og forklarte at dette er en metode vi har sett før fra Rockstar Games.

Han nevnte Red Dead Redemption 2 som et eksempel, som først ble annonsert høsten 2017, utsatt til våren 2018 og deretter igjen til høsten samme år før det endelig ble utgitt i oktober.

«Jeg ville ikke bli så overrasket om noe lignende skjer igjen», sa han.

Ifølge Schreier er GTA 6 fortsatt ikke «innholdskomplett», som betyr at utviklerne fortsatt ferdigstiller oppdrag, nivåer og annet innhold, samt bestemmer hva som faktisk vil bli inkludert i den endelige versjonen av spillet.

Han beskrev også den typiske spillutviklingsprosessen, som ofte er delt inn i faser som «funksjonskomplett», «innholdskomplett» og deretter en lengre periode med feilretting og polering. Selv om grensene mellom disse stadiene noen ganger er flytende, håper Schreier at Rockstar snart kan legge innholdsfasen bak seg for å fokusere fullt ut på finjustering.

«Det er veldig vanskelig å si om GTA 6 vil bli utgitt 19. november. Jeg tror ikke engang noen hos Rockstar kan si det med 100 prosent sikkerhet akkurat nå», konkluderte han.

Samtidig er det fortsatt et visst håp. Schreier påpeker at den nåværende utgivelsesdatoen føles «mer realistisk» enn tidligere tidslinjer, noe som kan tyde på at Rockstar er nærmere målet sitt enn tidligere forsøk tross alt.

Som det ofte er tilfelle med Rockstar-spill, gjenstår det bare å vente og se om studioet kan få alt på plass i tide – eller om Grand Theft Auto 6 blir utsatt nok en gang.