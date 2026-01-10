Grand Theft Auto 6 kanske ändå inte släpps i år – innehållet till spelet är tydligen inte klart ännu

Grand Theft Auto 6 uppges ännu inte vara ”content complete”

Bloomberg-journalisten Jason Schreier säger att det är svårt att säga om spelet släpps i år

Rockstar Games siktar i nuläget på den 19 november som releasedatum

Det extremt efterlängtade Grand Theft Auto 6 kanske ändå inte släpps i år. Enligt nya uppgifter är spelet fortfarande inte helt färdigställt när det gäller innehåll, vilket återigen väcker frågor om en möjlig försening.

Informationen kommer från Jason Schreier, som uttalade sig i det senaste avsnittet av spelpodden Button Mash. På frågan om hur sannolikt det är att spelet faktiskt släpps på det planerade datumet den 19 november 2026 var han försiktig i sitt svar.

– Det är svårt att säga, sa Schreier, och förklarade att detta är ett arbetssätt vi sett tidigare från Rockstar Games.

Han tog Red Dead Redemption 2 som exempel, som först utannonserades för hösten 2017, försenades till våren 2018 och sedan ännu en gång till hösten samma år innan det till slut släpptes i oktober.

– Jag skulle inte bli särskilt förvånad om något liknande händer igen, sa han.

Enligt Schreier är GTA 6 fortfarande inte ”content complete”, vilket innebär att utvecklarna fortfarande håller på att färdigställa uppdrag, nivåer och annat innehåll, samt avgör vad som faktiskt kommer att vara med i slutversionen av spelet.

Han beskrev även den typiska spelutvecklingsprocessen, som ofta delas upp i faser som ”feature complete”, ”content complete” och därefter en längre period av buggfixning och polering. Även om gränserna mellan dessa steg ibland är flytande, hoppas Schreier att Rockstar snart kan lägga innehållsfasen bakom sig för att fokusera fullt ut på finjustering.

– Det är verkligen svårt att säga om GTA 6 släpps den 19 november. Jag tror inte ens att någon på Rockstar kan säga det med hundraprocentig säkerhet just nu, sammanfattade han.

Samtidigt finns det ändå ett visst hopp. Schreier påpekar att det nuvarande releasedatumet känns ”mer verkligt” än tidigare tidsplaner, vilket kan tyda på att Rockstar trots allt är närmare mål än tidigare försök.

Som så ofta med Rockstar-spel återstår det helt enkelt att vänta och se om studion hinner få allt på plats i tid – eller om Grand Theft Auto 6 får ännu en försening.