Grand Theft Auto 5 kan komme til PS Plus – og det kan nesten kompensere for GTA 6-forsinkelsen

GTA 5 kan bli lagt til i PS Plus-spillkatalogen

Dette ifølge en pålitelig lekkasje

Spillet ventes å være tilgjengelig i seks måneder

Du trenger ikke å bli altfor skuffet over de seneste nyhetene om Grand Theft Auto 6-forsinkelsen, ettersom Rockstar Games uansett ser ut til å være ivrige etter å gi fansen en GTA-dose.

Ifølge den pålitelige leakeren billbil-kun vil Grand Theft Auto 5 bli lagt til PlayStation Plus-spillkatalogen 18. november. Katalogen er tilgjengelig for PS Plus Premium- og Extra-abonnenter og inneholder et roterende utvalg av spill for PlayStation 5 og PlayStation 4.

Som VGC bemerker, har GTA 5 tidligere vært en del av PS Plus-spillkatalogen. Den var tilgjengelig i seks måneder fra desember 2023 og dukket opp igjen i november 2024. Med det i tankene virker det ganske sannsynlig at GTA 5 vil komme tilbake i år også – sannsynligvis i en ny periode på seks måneder.

Det burde være mer enn nok tid til å spille gjennom enspillerkampanjen, som tar rundt 30 timer å fullføre i gjennomsnitt, for å gjøre deg klar for det neste store spillet i serien 19. november 2026.

Det er også en perfekt mulighet til å prøve ut GTA Online, spillets enormt populære flerspillermodus.

Et annet Grand Theft Auto-spill er allerede i PS Plus-serien: Grand Theft Auto 3 - The Definitive Edition. Dette er en frittstående versjon av den remastrede GTA 3-utgaven fra Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, og kan være det perfekte neste spillet å hoppe inn i etter å ha sett rulleteksten til GTA 5.