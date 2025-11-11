Grand Theft Auto 5 kan vara på väg till PS Plus – och det kan nästan väga upp för förseningen av GTA 6

GTA 5 kan läggas till i PS Plus Game Catalog

Detta enligt en pålitlig läcka

Spelet väntas vara tillgängligt i sex månader

Du behöver inte vara alltför besviken över den senaste nyheten om förseningen av Grand Theft Auto 6, eftersom Rockstar Games verkar vara måna om att ge fansen en GTA-dos ändå.

Enligt den pålitliga läckan billbil-kun kommer Grand Theft Auto 5 att läggas till i PlayStation Plus Game Catalog den 18 november. Katalogen ingår för PS Plus Premium- och Extra-prenumeranter och innehåller ett roterande urval av spel för PlayStation 5 och PlayStation 4.

Som VGC noterar har GTA 5 tidigare varit en del av PS Plus Game Catalog. Det var tillgängligt i sex månader från december 2023 och dök upp igen i november 2024. Med det i åtanke verkar det ganska troligt att GTA 5 återvänder även i år – sannolikt för ytterligare en sexmånadersperiod.

Det borde vara mer än tillräckligt med tid för att spela igenom enspelarkampanjen, som i genomsnitt tar runt 30 timmar att slutföra, så att du är redo inför nästa stora del i serien den 19 november 2026.

Det är också ett perfekt tillfälle att prova på GTA Online, spelets mycket populära flerspelarläge.

Ett annat Grand Theft Auto-spel finns redan i PS Plus-utbudet: Grand Theft Auto 3 – The Definitive Edition. Detta är en fristående version av den remastrade GTA 3-utgåvan från Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition och kan vara ett perfekt nästa spel att kasta sig över när du sett eftertexterna i GTA 5.