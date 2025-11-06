GTA 6 försenas ytterligare – Rockstar säger att de behöver mer tid för finslipning

GTA 6 ska nu släppas mot slutet av nästa år – tålamod, alla gamers ..

GTA 6 försenas ytterligare

Rockstar Games behöver mer tid för finslip

Ska nu släppas den 19 november 2026

Ivriga gamers och fans av GTA-serien har verkligen fått arbeta på sitt tålamod när det gäller GTA 6, som nu drabbats av ytterligare förseningar.

Rockstar Games bekräftade sent på torsdagskvällen att Grand Theft Auto VI inte kommer att släppas förrän den 19 november 2026. Spelet som ursprungligen förväntades lanseras runt maj, har fått sitt releasedatum uppskjutet med flera månader för att utvecklarna ska kunna ”nå den nivå av polering som spelarna förväntar sig och förtjänar.”

I ett inlägg på X skriver Rockstar: ”Vi är ledsna över att behöva lägga till extra tid till vad vi vet har varit en lång väntan, men dessa extra månader kommer låta oss färdigställa spelet med den nivå av kvalitet ni förväntar er.”

Studion tackade samtidigt fansen för deras tålamod och bekräftade att GTA VI kommer att ta spelarna tillbaka till den ikoniska Vice City, nu belägen i den fiktiva delstaten Leonida. Rockstar beskriver spelet som en ”modern återkomst till Vice City”, vilket verkligen bygger upp förväntningarna på ett av de mest ambitiösa spelen i seriens historia.

Med tanke på Rockstars historik med stora lanseringar – och förseningar – är nyheten knappast oväntad, men för fans som väntat över ett decennium sedan GTA V släpptes 2013, kommer den säkerligen ändå som en besvikelse.

Nåväl, ett års väntan till, sedan kan vi se det som en tidig julklapp 2026.