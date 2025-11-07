GTA 6 utsatt ytterligere – Rockstar sier de trenger mer tid til finjustering

GTA 6 skal nå slippes mot slutten av neste år – vær tålmodige, alle gamere..

GTA 6 ytterligere utsatt

Rockstar Games trenger mer tid for finjustering

Nå planlagt utgivelse 19. november 2026

Ivrige gamere og fans av GTA-serien har virkelig måttet slite med tålmodigheten sin når det gjelder GTA 6, som nå har blitt rammet av ytterligere forsinkelser.

Rockstar Games bekreftet sent torsdag kveld at Grand Theft Auto VI ikke vil bli utgitt før 19. november 2026. Spillet, som opprinnelig var ventet å lanseres rundt mai, har fått utgivelsesdatoen utsatt med flere måneder slik at utviklerne kan «nå det nivået av polering som spillerne forventer og fortjener».

I et innlegg på X skriver Rockstar: «Vi beklager å måtte legge til ekstra tid til det vi vet har vært en lang ventetid, men disse ekstra månedene vil tillate oss å fullføre spillet med det kvalitetsnivået dere forventer.»

Studioet takket også fansen for tålmodigheten og bekreftet at GTA VI vil ta spillerne tilbake til den ikoniske Vice City, som nå ligger i den fiktive delstaten Leonida. Rockstar beskriver spillet som en «moderne tilbakekomst til Vice City», noe som absolutt bygger opp forventningene til et av de mest ambisiøse spillene i seriens historie.

Gitt Rockstars historie med store lanseringer – og forsinkelser – er nyheten neppe uventet, men for fans som har ventet i over et tiår siden GTA V ble utgitt i 2013, vil det garantert komme som en skuffelse.

Vel, et nytt år med venting, og så kan vi se det som en tidlig julegave i 2026.