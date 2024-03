Vi kan ha fått lanseringsdato for iPhone SE 4, en brettbar iPhone og Apple Glasses

Vi har hørt mange rykter om iPhone SE 4, en brettbar iPhone og et par Apple AR-briller, og nå har et lekket veikart gitt oss en bedre ide om når vi faktisk kan oppleve avdukingen av disse enhetene.

Dokumentet, som tilsynelatende stammer fra finansfirmaet Samsung Securities, ble lekket av den kjente tipseren @Tech_Reve (via Wccftech). Det gir en oversikt over hva som kommer fra Apple de neste årene, helt frem til 2027.

Det er 2027 som er året da vi tilsynelatende får se augmented reality-brillene. Vi har ikke hørt mye om spesifikasjonene de seneste månedene. Uansett har Apple Vision Pro tatt mesteparten av oppmerksomheten når det gjelder AR og VR (eller blandet virkelighet, hvis du foretrekker det). Vi ser også ut til å få en billigere Vision Pro en gang i 2026.

En brettbar 20-tommers iPad ventes å komme i 2027, mens en brettbar 8-tommers iPhone trolig dukker opp et år tidligere. Det strider litt mot de tidligere ryktene som sa at en brettbar iPad ville dukke opp først – men gitt at en sammenleggbar iPhone fortsatt vil være omtrent på størrelse med en iPad mini, kan det være litt forvirring om hvilket produkt som er hvilket.

Kommer snart

Det er også omtale av den lenge omtalte OLED MacBook som knyttes til 2026, og når vi ser fremover til neste år, er det omtale av iPhone SE 4. Det stemmer overens med et rykte fra forrige måned som pekte mot en lansering tidlig i 2025 for denne mellomklassemobilen — muligens gjøre en overgang til et mer moderne design og få en bedre OLED-skjerm.

Når det gjelder resten av dette året, ser det ut til at vi får en 11-tommers iPad Pro og en 12,9-tommers iPad Pro, begge med OLED-skjermer. De fleste lekkasjene har spådd en lansering i 2024 for disse nettbrettene, og de kan dukke opp når som helst nå.

Som vanlig med rykter burde du imidlertid ta alt dette med en klype salt. Disse datoene er kanskje ikke helt nøyaktige. Og om de kanskje skulle være det nå, kan Apples planer alltids endres. Når det er sagt, stemmer dette veikartet godt med annen informasjon som har blitt lekket så langt.

Vi tipper at den neste store kunngjøringen fra Apple vil fokusere på iOS 18, kunstig intelligens og annen programvare fra Apple. Den vil sannsynligvis finne sted på WWDC (Worldwide Developers Conference) 2024, en gang i juni.