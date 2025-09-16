Glem iPhone 17 – dette er de neste 10 Apple-produktene som ryktes å være i anmarsj

Bloombergs Mark Gurman har lagt frem Apples fremtidige veikart

Vi har 10 produktlanseringer som er ventet i løpet av de neste månedene

Den neste enheten vi ser kan være den M5-drevne iPad Pro

Forrige uke handlet alt om iPhone 17 og de tre andre smarttelefonmodellene lansert av Apple, men det er mange flere enheter på vei i de kommende månedene – noe som er avslørt av en av de mer pålitelige tipserne i bransjen.

Bloombergs Mark Gurman kan vanligvis stoles på for nøyaktige Apple-rykter, og i sitt seneste Power On-nyhetsbrev legger han frem veikartet etter iPhone 17, som tar oss gjennom resten av 2025 og inn i første del av 2026.

Først ute er en ny iPad Pro, med OLED-skjerm og drevet av en M5-brikke: Gurman tror den kan lanseres så tidlig som i oktober. Etter det er tidsplanen mindre fast, men en mindre oppdatering til Apple Vision Pro og en etterfølger til Apple AirTag nevnes deretter.

Deretter kan vi se frem til en oppdatert Apple TV-boks, med forbedret ytelse og nettverksmuligheter, pluss Apple Intelligence. Lignende oppgraderinger ventes å komme til en ny HomePod mini, som kan dukke opp omtrent samtidig.

Det fortsetter i 2026

Vent deg også en ny oppdatering av MacBook Air (Image credit: Apple)

Fortsetter vi til 2026, spår Gurman at en M5-drevet MacBook Pro vil dukke opp «tidlig neste år». MacBook Air-ene vil deretter få sin egen M5-oppgradering, etterfulgt av M4 MacBook Air som ble lansert tidligere i år.

De tre siste produktene er en ny ekstern Mac-skjerm – Apples skjermserie fikk sist en oppdatering i 2022 – deretter en iPhone 17e som skal overta etter iPhone 16e, og smarthjem-huben som det tidligere har gått rykter om.

Når vi har kommet oss gjennom alt dette, er det på tide å begynne å tenke på iPhone 18-serien. Det går rykter om at iPhone 18-lanseringen faktisk kan bli delt mellom 2026 og 2027, der forskjellige modeller lanseres på forskjellige tidspunkter.

Selvfølgelig er ingenting av dette bekreftet før Apple gjør det offisielt, men disse spådommene kommer fra en pålitelig kilde og samsvarer med andre lekkasjer. Hvis du ønsker å oppgradere Apple-enhetene dine i løpet av de neste 12 månedene, burde du kanskje begynne å spare.