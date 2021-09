De iPhone 13 Pro is geen enorme verandering aan de bekende Apple-formule, maar het brengt een aantal interessante upgrades met zich mee, waaronder een soepel display met verversingssnelheid van 120Hz. Volgens Apple is er zelfs een betere batterijduur aanwezig dan voorgaande iPhone-modellen.

Er zijn daarnaast upgrades aangebracht op het gebied van fotografie en video. Ook is er voortaan een 1TB-versie beschikbaar. De veranderingen ten opzichte van de iPhone 12 Pro zijn verwaarloosbaar, maar als je een iPhone 11 Pro of ouder hebt, is de iPhone 13 Pro een goede kanshebber voor je aankomende smartphone.

We moeten de iPhone 13 Pro nog voor een langere tijd gebruiken om er een definitief oordeel aan te kunnen geven. De review van de smartphone verschijnt zo snel mogelijk.

iPhone 13 Pro: releasedatum en prijs

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Pro is door Apple uit de doeken gedaan op 14 september en verschijnt op 24 september 2021. Je kunt het toestel al bestellen op de website van Apple en bij verschillende externe verkopers.

Vanaf 1.159 euro kun je al een iPhone 13 Pro bemachtigen. Het goedkoopste model biedt 128GB aan geheugenopslag. De 256GB-versie kost 1.279 euro. Voor 1.509 euro krijg je 512GB aan opslag. Wil je voor de enorme 1TB aan opslag gaan, dan ben je voor de iPhone 13 Pro maar liefst 1.739 euro kwijt.

Het is voor het eerst dat je voor een opslagoptie van 1TB in een iPhone kunt kiezen. Het prijskaartje dat erbij hoort is erg hoog. Als je op zoek bent naar een iPhone met een nóg een groter scherm en forsere batterij, is er altijd nog de iPhone 13 Pro Max, met een prijskaartje tussen de 1.259 en 1.839 euro (afhankelijk van de opslag).

iPhone 13 Pro: design en display

De iPhone 13 Pro is het meest premium toestel van Apple tot nu toe, al geldt hetzelfde voor de variant met 'Max' in de naam. Anders dan de iPhone 13 Pro Max, is de 'standaard' Pro een stuk handzamer en dus geschikter om met één hand te gebruiken. Als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone met een middenklasse formaat, is de iPhone 13 ook een geweldige keuze.

Apple heeft het design iets verfijnd ten opzichte van de iPhone 12 Pro, maar de verschillen zijn nihil. De iPhone 13 Pro komt met roestvrijstalen randen en een matte finish aan de achterkant. Het toestel wordt aan beide zijden beschermt door Ceramic Shield-glas. Apple zegt hierover dat het vier keer sterker is in vergelijking met een iPhone zonder deze beschermingstechnologie.

In de korte tijd die we met het toestel hebben doorgebracht, vinden we dat de iPhone 13 Pro prettig in de hand ligt. Het is wat zwaarder dan de standaard iPhone 13, waardoor het nog lekkerder vast te houden is.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

Het camerablok aan de achterkant steekt behoorlijk wat uit, wat voor sommigen een probleem kan zijn. Het is vooral merkbaar als je de iPhone 13 Pro op tafel legt.

Aan de rechterkant van het toestel is de aan/uit-knop te vinden. Aan de andere zijde bevindt zich de notificatieslider, volumeknoppen en simkaartsleuf. Onderop de iPhone 13 Pro zijn de speakers te vinden, evenals een Lightning-poort om de smartphone op te laden.

Net als de iPhone 13 komt de iPhone 13 Pro met een 6,1 inch Super Retina XDR OLED-display. Het beeldscherm beschikt over een van de beste ppi (pixels per inch) van de hele iPhone 13-reeks, namelijk 460 ppi. De beeldkwaliteit ziet er zeer scherp uit.

Een significante upgrade die Apple heeft geïmplementeerd is de introductie van een maximale beeldverversing van 120Hz. Dit betekent dat het beeldscherm 120 keer per seconde ververst, wat leidt tot een soepelere ervaring dan we ooit in een iPhone hebben gezien. Een hoge verversingssnelheid valt vooral op bij het spelen van games of het scrollen door je socialemediatijdlijn.

Het betreft een variabele beeldverversing, wat betekent dat het zich automatisch aanpast op basis van de apps die je gebruikt. Games zullen bijvoorbeeld gebruik maken van de verversingssnelheid van 120Hz, terwijl de technologie bij het lezen van een e-book mogelijk zelfs naar 1Hz zakt. Dit is uiteraard bedoeld om wat batterij te besparen.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

De nieuwe schermtechnologie werkt naar ons idee erg goed, al zullen we je op de hoogte houden in onze volledige review van de iPhone 13 Pro.

Apple heeft de notch verkleind in de iPhone 13 Pro. Er is nog altijd geen under-display camera aanwezig, maar de notch is zo'n twintig procent kleiner dan in de iPhone 12-reeks. Dit betekent dat je iets meer scherm hebt om mee te werken.

Alle beetjes helpen, maar het is belangrijk om te weten dat de kleinere notch nauwelijks op te merken is als je het model van vorig jaar in bezit hebt. De verkleining is dus lang niet zo baanbrekend als je zou verwachten.

iPhone 13 Pro: camera en batterij

(Image credit: TechRadar)

De cameraset-up van de iPhone 13 Pro bestaat uit drie 12MP lenzen. De hoofdcamera beschikt over een diafragma van f/1.5, de telefotolens heeft een diafragma van f/1.8 en kan 3x optisch zoomen. De groothoeklens heeft een 120-graden field of view en een diafragma van f/1.8.

Er is ook een LiDAR-scanner aanwezig, die bedoeld is om diepte te meten en daarnaast elementen als een 'bokeh'-effect (wazige achtergrond) verbeterd.

We moeten de verschillende cameramodi en -functies op de iPhone 13 Pro nog goed onder handen nemen, maar we zijn vooralsnog erg onder de indruk van de nieuwe macromodus op het toestel.

Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de batterijduur van de iPhone 13 Pro, maar Apple stelt dat het verbeterd moet zijn ten opzichte van de iPhone 12 Pro. De nieuwe Pro-versie moet goed zijn voor zo'n 22 uur aan het bekijken van video's. We zullen de iPhone 13 Pro de komende tijd nog grondig testen om je een beter beeld te geven van de batterijprestaties.

Het toestel ondersteunt snelladen tot 20W (afhankelijk van de oplader die je gebruikt). Hierdoor moet je de iPhone 13 Pro in een uur vol kunnen krijgen met accusap.

Het is lang niet de snelste oplaadtechnologie die we in een smartphone gezien hebben. Enkele Android-toestellen bieden tegenwoordig 120W of zelfs sneller aan. Voor de meeste gebruikers is de laadsnelheid van de iPhone 13 Pro overigens voldoende. Houd er rekening mee dat er geen oplader in de doos zit, aangezien Apple de strijd aan gaat tegen e-waste. Je moet er dus een los kopen of een oplader gebruiken die je al in bezit hebt.

Daarnaast is er draadloos laden aanwezig op de iPhone 13 Pro: tot 15W als je de MagSafe-opladers van Apple gebruikt en tot 7,5W als je gebruik maakt van standaard Qi-pads.

(Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pro: specs en prestaties

Zoals alle nieuwe iPhones, draait de iPhone 13 Pro op Apple’s A15 Bionic-chipset. Het bedrijf beweert dat dit momenteel de beste smartphoneprocessor op de markt is.

We kunnen nog niet met zekerheid zeggen of de bewering van Apple hierin klopt, maar vooralsnog kunnen we stellen dat de chip uitstekende prestaties levert op dit toestel. Apps laden ontzettend snel en games draaien erg soepel. Je zal vermoedelijk echter weinig verschil opmerken als je van een iPhone 11 of 12 afkomt.

Je hebt de keuze uit 128GB, 256GB, 512GB of 1TB aan opslag. We kunnen je niet aanraden om voor de 1TB-optie te gaan, tenzij je er zeker van bent dat je deze extra opslag nodig hebt. Als je ontzettend veel video's opneemt is 128GB waarschijnlijk wat gelimiteerd, maar voor de meeste mensen zijn de middelste twee opties meer dan voldoende.

De iPhone 13 Pro is 5G-ready, wat betekent dat je gebruik kunt maken van het supersnelle 5G-netwerk (zolang jouw provider dit aanbiedt en je in een dekkingsgebied bent).

Vroeg oordeel

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

De iPhone 13 Pro is geen geweldige upgrade ten opzichte van de iPhone 12 Pro, maar als je een oudere iPhone in bezit hebt, is dit een geweldig toestel om naar te upgraden in 2021.

Er is nog meer om van te houden in de iPhone 13 Pro Max. Voornamelijk als je op zoek bent naar een groter toestel. De iPhone 13 is weer meer geschikt voor iedereen die een iets goedkopere smartphone wil hebben (al is ook dit toestel prijzig). Voor een middenmoot tussen de iPhone 13 en de grote iPhone 13 Pro Max, is de iPhone 13 Pro een geweldige, sterke keuze.