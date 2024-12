Les nouvelles TV OLED de Samsung dévoilées : un nom surprenant et une taille alléchante

Les numéros des modèles OLED de Samsung pour 2025 pourraient avoir fuité

Elle révèle les tailles ainsi que les noms

Les modèles passent de D à F et nous ne savons pas pourquoi

Les bases de données de ces organismes sont généralement ouvertes au public, ce qui signifie que les observateurs attentifs peuvent souvent trouver de nouveaux numéros de modèles et d'autres détails bien avant le lancement officiel. Il semblerait que trois smart TV de Samsung viennent d'arriver dans l'une de ces bases de données avec un changement surprenant.

Selon DisplaySpecifications (via Notebookcheck), il existe des références à plusieurs nouveaux téléviseurs OLED de Samsung dans la base de données réglementaire sud-coréenne avec un code produit se terminant par F, plutôt que le D utilisé pour les téléviseurs 2024 : le S85F, le S90F et le S95F. Cela soulève une question intéressante : qu'est-il advenu des téléviseurs E ?

What the F?

La gamme actuelle de téléviseurs Samsung porte la désignation de modèle D, comme le Samsung S90D OLED. Cependant, selon les informations disponibles dans la base de données, Samsung semble avoir décidé de passer directement à la lettre F, en sautant la lettre E. Aucune explication n’a été donnée pour ce choix.

Le rapport d'origine mentionne que le téléviseur S85F pourrait utiliser des panneaux QD-OLED dans certains cas, mais cela surprendrait beaucoup. Les modèles S85 ont historiquement adopté la technologie W-OLED pour maintenir des prix accessibles, et il serait étonnant que cela change en 2025.

On s’attend à ce que le modèle S90F continue d’utiliser un mélange de panneaux QD-OLED et W-OLED, selon les tailles disponibles pour l'année 2025.

D'après le rapport, la série S85F devrait être proposée en 55, 65, 77 et 83 pouces aux États-Unis, et en 55, 65 et 77 pouces en Europe.

Quant au S90F, les tailles prévues vont de 48 à 83 pouces, identiques aux États-Unis et en Europe. La série S95F, elle, sera disponible dans des tailles allant de 55 à 83 pouces sur ces deux marchés. Ceux qui suivent les tailles des modèles Samsung S95D remarqueront que l’option 83 pouces est une nouveauté. Comme Samsung ne mélange pas les technologies QD-OLED et W-OLED sur ce modèle, cela semble confirmer la fuite d’un panneau QD-OLED de 83 pouces repérée le mois dernier dans la base de données des pièces détachées de Samsung. Cela pourrait indiquer l'arrivée d'une nouvelle taille pour les téléviseurs haut de gamme.

Pour l’instant, seules les tailles et le changement inattendu de nom ont été révélés concernant ces nouveaux téléviseurs. Les annonces officielles sont attendues lors du CES 2025. Samsung, qui connaît un grand succès dans le segment des meilleurs téléviseurs OLED, suscite beaucoup d’attentes avec ces nouveaux modèles.