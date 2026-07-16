Samsung Display nous ouvre exceptionnellement les portes de ses labos les plus confidentiels

La bille métallique est tombée de 40 centimètres sur un écran flexible Samsung aussi fin qu’un cheveu, avec un bruit sourd et désagréable, sans se briser, mais ce n’était pas le plus remarquable. Le plus marquant tient au fait que la chute a été provoquée sur place, à l’aide d’un équipement de test appartenant à Samsung Display, directement au siège de Samsung Display, un lieu où aucun média ne s’était rendu auparavant.

Le déplacement en Corée du Sud s’inscrivait dans un briefing produit de grande ampleur avec Samsung Electronics, accompagné de visites de son immense usine Gumi Digital City et de cette première immersion chez Samsung Display. À quelques jours de Samsung Unpacked (22 juillet) et avec de nouveaux smartphones pliables attendus, la visite s’est révélée particulièrement instructive.

Image 1 of 6 Ils nous ont laissé placer une bille d'acier sur un écran flexible, puis la laisser tomber dessus. (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Bien que étroitement liés et travaillant ensemble pour livrer des produits comme le Galaxy S26 Ultra, le Galaxy Z Fold 7 et le Z Flip 7 (et les modèles à venir), les deux entités restent distinctes. Ce partenariat permet aussi à Samsung Display de fournir des écrans à d’autres acteurs, comme Apple, par exemple (les rumeurs sur un iPhone pliable seront évoquées plus loin).

Samsung Display est un spécialiste de l’affichage, installé dans une usine vaste, parfois anodine, parfois impressionnante, située à quelques pas de son principal concurrent, LG Display, qui opère lui aussi en Corée du Sud avec LG Electronics selon un modèle similaire.

La plupart des bâtiments de Samsung Display sont des blocs brutaux et peu esthétiques, mais les intérieurs dévoilent des démonstrations spectaculaires de leur savoir-faire. Ironie du sort, l’accueil s’est fait devant un écran géant affichant les noms des visiteurs, un écran que Samsung Display n’a pas conçu. Juste à côté, un mur animé présentait une succession de téléphones, tablettes, téléviseurs et autres écrans retraçant l’évolution technologique de Samsung Display, depuis les petits écrans de téléphones basiques et les téléviseurs à tube jusqu’aux grandes dalles OLED et aux écrans flexibles des modèles pliables récents.

Image 1 of 5 Cet écran géant offrait des effets 3D impressionnants, mais il n'a pas été fabriqué par Samsung Display. (Image credit: Future) Les images projetées sur ce mur apparaissaient et disparaissaient, offrant une expérience visuelle véritablement envoûtante. (Image credit: Future) Les tailles d'écran allaient de celles des téléphones à celles des téléviseurs (Image credit: Future) Oui, c'est Samsung Display qui a fabriqué tous ces écrans. (Image credit: Future) Un petit aperçu de l'histoire du cinéma. (Image credit: Future)

La démonstration de chute de bille faisait partie d’une visite rapide des innovations et des tests de résistance de Samsung Display. La bille de 21,7 grammes n’a été lâchée sur le panneau qu’après avoir observé un technicien effectuer plusieurs fois l’opération depuis une hauteur de 30 centimètres, à l’aide d’une machine de près de 100 kilos que Samsung Display avait installée dans cette petite salle spécialement pour la démonstration.

Samsung semblait toutefois disposé à ouvrir davantage ses portes, et la visite s’est poursuivie dans plusieurs salles où les panneaux subissent des tests intensifs.

Image 1 of 4 Vous êtes-vous déjà demandé comment Samsung Display fabriquait tous ces écrans ? (Image credit: Future) Tout est une question de superpositions (Image credit: Future) Et la fabrication de grands écrans OLED... (Image credit: Future) Que l'on peut diviser en de très nombreux écrans plus petits. (Image credit: Future)

En suivant les guides, un ascenseur dédié a conduit devant un laboratoire fonctionnant 24 heures sur 24, même lorsque les équipes dorment. « Seuls les techniciens autorisés peuvent entrer », a prévenu la guide avant d’ouvrir la porte avec son badge.

Beaucoup de tests réalisés par Samsung Display visent à répondre à une question simple : combien de temps un écran peut-il être utilisé ? Des machines plient et déplient les écrans des milliers de fois par jour, tandis que d’autres les exposent à des températures extrêmes, jusqu’à 60 °C ou jusqu’à –20 °C. Les grandes caisses métalliques grises ou beiges où ces tests sont effectués sont souvent hermétiques, obligeant les techniciens à surveiller les opérations via des flux vidéo internes.

Image 1 of 2 Nous avons pu découvrir de près les laboratoires d'essai des écrans, un lieu où aucun média n'avait encore mis les pieds. (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Comme dans d’autres installations du groupe, l’automatisation est privilégiée. Les défaillances sont donc le plus souvent détectées et signalées par des systèmes informatiques.

La visite s’est poursuivie à plusieurs niveaux en dessous (B5 précisément), où sont menés des tests de qualité d’image et de réflexion. Pour ces derniers, Samsung Display a conçu un dispositif spécifique recouvert de sulfate de baryum, capable de projeter une lumière très intense sur un écran, puis de mesurer la lumière réfléchie à l’aide d’un spectromètre. Sur les écrans pliables, les ingénieurs analysent même la façon dont la lumière se reflète sur le pli, un facteur déterminant pour sa visibilité.

Samsung Display explore également les limites de la technologie d’affichage. Plusieurs prototypes ont été présentés, donnant un aperçu de ce que pourraient devenir de nombreux appareils à écran.