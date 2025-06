Apple dévoile iPadOS 26

Cette nouvelle mise à jour logicielle apporte un nouveau design, de nouvelles applications et des capacités de multitâche largement améliorées sur iPad

Apple la présente comme la « plus grande mise à jour iPadOS jamais lancée »

Apple vient d’annoncer iPadOS 26, l’une des mises à jour les plus complètes jamais déployées sur iPad.

Parmi les nouveautés, on retrouve une refonte totale du design, de nouveaux outils de gestion des fenêtres pour le multitâche, l’arrivée des applications Aperçu, Genmoji et Image Playground, ainsi qu’une application Fichiers entièrement revisitée.

Dans un communiqué officiel, Craig Federighi, vice-président senior en ingénierie logicielle chez Apple, a déclaré : « iPadOS 26 est notre plus grande version à ce jour, avec des fonctionnalités puissantes qui améliorent l’expérience et transforment les usages sur iPad. »

Cette édition 2025 de la WWDC – toujours en cours de suivi sur notre blog en direct – marque un tournant pour l’iPad, qui bénéficie enfin d’un système capable d’exploiter tout le potentiel de son matériel. La sortie d’iPadOS 26 est attendue pour septembre 2025, en ligne avec le calendrier habituel.

Sans plus attendre, voici les nouveautés les plus attendues d’iPadOS 26.

Un nouveau nom

(Image credit: Apple)

Les rumeurs se confirment : Apple a officiellement annoncé que le successeur d’iPadOS 18 s’appellera iPadOS 26, et non iPadOS 19.

Pour celles et ceux qui se demandent ce qu’il est advenu des sept versions intermédiaires, Apple a choisi d’harmoniser la numérotation de tous ses systèmes d’exploitation en fonction de l’année, et non de la version.

Apple adopte ainsi une logique déjà vue dans la mode ou l’automobile, en nommant chaque version d’après l’année suivante : iPadOS 26 sera bien lancé en septembre 2025.

Une nouvelle apparence

(Image credit: Apple / Future)

iPadOS 26 introduit un tout nouveau design, probablement la nouveauté la plus visible et immédiate.

Aux côtés d’iOS 26 et de macOS 26, cette version adopte une esthétique inspirée de visionOS, avec une interface construite à partir d’un matériau numérique baptisé « Liquid Glass ».

On peut s’attendre à des textures translucides, des coins arrondis et des icônes arrondies sur l’écran d’accueil comme dans les applications natives. Un nouveau thème « clair » s’ajoute aux modes clair, sombre et aux options de teinte colorée.

Fenêtres et multitâche

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

iPadOS 26 améliore nettement la gestion des fenêtres, bien au-delà de ce que permettait Stage Manager.

Cette nouveauté majeure rapproche encore davantage l’iPad de l’univers du Mac en matière de productivité, grâce à une gestion des fenêtres beaucoup plus libre.

Les applications peuvent désormais être redimensionnées et déplacées librement sur l’écran. Lorsqu’une app est fermée puis rouverte, elle reprend automatiquement sa taille et sa position précédentes.

Depuis des années, la gestion des fenêtres faisait partie des frustrations majeures sur iPad. L’ajout de Stage Manager en 2022 avait tenté d’apporter une solution, sans jamais égaler la fluidité d’un Mac ou d’un environnement comme Samsung DeX. Cette fois, la donne pourrait changer.

Ce nouveau système intègre aussi la vue Exposé, qui rappelle le Mission Control de macOS. Le curseur de la souris a lui aussi été mis à jour pour devenir plus précis.

La keynote de la WWDC a confirmé que ce nouveau système de fenêtres, avec prise en charge de six fenêtres simultanées, sera disponible sur tous les iPad actuellement commercialisés.

Aperçu

(Image credit: Apple)

L’application Aperçu, dédiée à la gestion des PDF, arrive enfin sur iPad avec iPadOS 26. Elle facilite considérablement la lecture, l’édition et l’exportation de fichiers PDF.

Parmi ses fonctionnalités : ouverture de documents depuis l’app Fichiers, création de pages vierges, possibilité d’écrire ou dessiner avec l’Apple Pencil, et remplissage automatique de formulaires grâce à AutoFill.

(Image credit: Apple)

Apple Games

(Image credit: Apple)

iPadOS 26 introduit une nouvelle application dédiée au jeu vidéo. Baptisée Apple Games, elle succède spirituellement au Game Center, supprimé d’iPadOS et d’iOS en 2016, en rassemblant tous les jeux dans un seul espace.

Apple Games reprend également les fonctions sociales du Game Center, intégrées depuis à l’identifiant Apple. Grâce à l’interface Game Overlay, il est possible de passer des appels entre amis, les inviter à rejoindre une partie, consulter des mises à jour ou accéder aux réglages.

Cette nouvelle application sera également disponible sur iPhone via iOS 26.

Mises à jour Apple Intelligence

(Image credit: Apple)

iPadOS intègre désormais plusieurs fonctions issues de l’Apple Intelligence.

Genmoji et Image Playground arrivent pour la première fois sur iPad, permettant de créer des émojis et images personnalisés.

Siri évolue également : l’assistant conserve désormais le contexte des requêtes précédentes, et puise dans une vaste base de connaissances des produits Apple.

La Traduction instantanée arrive aussi sur FaceTime et Messages, simplifiant les échanges entre locuteurs de langues différentes.

Tâches en arrière-plan

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Les iPad sont les tablettes les plus puissantes du marché, et iPadOS 26 permet enfin de mieux exploiter cette puissance avec la prise en charge des tâches en arrière-plan.

Il devient par exemple possible d’exporter une vidéo via Final Cut pour iPad tout en utilisant d’autres applications. La progression s’affiche alors sous forme d’activité en direct.

Cette nouveauté ouvre la voie à des usages encore plus professionnels sur les iPad équipés de puces M-series.

Journal

(Image credit: Apple)

L’application Journal, jusque-là exclusive à l’iPhone, arrive sur iPad avec iPadOS 26. Elle permet d’écrire, de conserver des souvenirs, des photos et des événements.

La prise en charge de l’Apple Pencil autorise l’écriture et le dessin dans chaque entrée.

Améliorations de l’enregistrement audio

(Image credit: Apple)

Les capacités d’enregistrement audio de l’iPad s’améliorent avec iPadOS 26. Il est désormais possible de choisir différentes entrées micro selon les applications, et l’app Dictaphone prend en charge l’isolation vocale, qui atténue les bruits de fond.

Les utilisateurs d’AirPods compatibles (AirPods 4, AirPods 4 avec ANC, AirPods Pro 2) peuvent également bénéficier d’un mode d’enregistrement en « qualité studio », selon Apple.

Mises à jour d’applications

(Image credit: Apple)

Plusieurs applications évoluent avec iPadOS 26. L’app Fichiers propose un mode liste enrichi, avec plus de détails et un aperçu des documents. Il est aussi possible d’ajouter des dossiers au dock.

Messages se dote de fonds d’écran personnalisés, de sondages et d’une interface repensée. Notes et Calculatrice bénéficient d’un nouveau mode de représentation graphique en 3D, disponible à la fois dans l’app Calculatrice et dans Math Notes.

Le kit de stylos, accessible dans des apps comme Notes, accueille un nouveau stylo roseau, pensé pour la calligraphie.

