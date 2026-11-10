L'Union européenne veut relier directement le Groenland par un câble sous-marin, sans passer par les États-Unis

L'UE engage 107 millions d'euros pour les communications du Groenland et le projet de câble arctique

Le Pan-Arctic Cable pourrait à terme relier l'Europe, le Groenland, le Canada, le Japon et la Corée du Sud

L'UE prévoit un Arctic Cable Hub pour surveiller et protéger les infrastructures sous-marines

L'Union européenne fait avancer un projet de communications sous-marines qui relierait directement le Groenland à l'Europe, sans passer par le territoire américain.

Selon la Commission européenne, le Pan-Arctic Cable pourrait ensuite atteindre le Canada, créant une route septentrionale pour des connexions vers le Japon et la Corée du Sud. L'institution a identifié ce projet comme une priorité dans un document de politique arctique publié le 20 octobre 2026.

L'installation et l'entretien des équipements dans les eaux arctiques nécessiteraient davantage de navires brise-glace. Cela augmenterait les coûts de construction et compliquerait considérablement les réparations. Un accord existe toutefois déjà entre des entreprises européennes, des organismes de recherche et l'opérateur de télécommunications du Groenland pour poursuivre le développement du projet.

L'Europe soutient une nouvelle route de communication dans l'Arctique

L'UE a engagé 107 millions d'euros pour les infrastructures de communication sécurisées du Groenland et le projet de câble. Cet investissement témoigne de sa volonté de concrétiser la liaison envisagée.

Cette initiative intervient alors que les gouvernements européens réévaluent les routes internationales de données. Les préoccupations de sécurité et les incertitudes concernant leurs relations avec Washington jouent un rôle important.

« Il est intéressant que ce projet soit même envisagé, car il y a cinq ans, il n'aurait pas semblé particulièrement attractif sur le plan commercial », observe Elisabeth Braw, chercheuse principale à l'Atlantic Council.

« Mais le simple fait qu'il soit envisagé correspond parfaitement aux tendances actuelles et constitue un signe de notre époque. »

Ce projet fait suite à une autre initiative européenne en matière de connectivité. L'entreprise Bulk Infrastructure développe le système Leif Erikson, destiné à établir une liaison directe entre la Norvège et le Canada.

Selon Bloomberg, Bulk a commencé à rechercher un partenaire canadien majoritaire en septembre 2026 pour son projet distinct de câble transatlantique.

Le système Leif Erikson et le Pan-Arctic Cable sont deux projets indépendants. Tous deux cherchent néanmoins à relier l'Europe à des partenaires sans dépendre des infrastructures américaines.

Les enjeux de sécurité influencent de plus en plus les projets de câbles

L'intérêt européen pour de nouvelles routes s'explique notamment par les inquiétudes concernant certains corridors maritimes vulnérables. Ces derniers transportent d'importants volumes de communications internationales.

Plus de 90 % du trafic de données entre l'Europe et l'Asie transite par des câbles sous-marins traversant la mer Rouge. Les attaques et perturbations autour du détroit de Bab el-Mandeb ont renforcé les inquiétudes concernant cette forte dépendance.

Les responsables européens ont également évoqué des incidents impliquant des navires soupçonnés d'avoir endommagé des câbles en mer Baltique en traînant leurs ancres sur de longues distances.

Reuters a rapporté que des forces de l'OTAN avaient confronté des sous-marins russes pendant des exercices près de la Norvège au printemps 2026. Ces événements s'inscrivent dans un contexte d'inquiétudes concernant la sécurité des infrastructures sous-marines.

La stratégie européenne prévoit la création d'un Arctic Cable Hub, chargé de superviser la surveillance, la protection et l'assistance aux réparations des infrastructures dans les eaux septentrionales.

Elle recommande également l'installation de technologies de surveillance directement dans les câbles. Les opérateurs pourraient ainsi détecter les activités inhabituelles et recevoir plus rapidement des alertes concernant d'éventuelles interférences.

Les précédentes tentatives de création de liaisons similaires ont rencontré des difficultés. C'est notamment le cas d'Arctic Connect, un projet de câble Europe-Asie longeant la côte nord de la Russie, abandonné en mai 2021.

Le Pan-Arctic Cable éviterait ce corridor. Son éventuelle extension vers l'Asie dépendrait toutefois de la coopération canadienne et des conditions difficiles de construction dans les régions polaires.

L'intérêt pour des réseaux de câbles réduisant la dépendance aux corridors maritimes politiquement sensibles et aux infrastructures vulnérables ne cesse de croître.

« De plus en plus de câbles relieront des pays amis. Il faudra ensuite déterminer comment les connecter sans traverser les zones économiques exclusives ou les eaux territoriales de pays hostiles », explique Elisabeth Braw.

Via ArsTechnica