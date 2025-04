Une mise à jour légère pour iOS 18.5, en attendant les vraies nouveautés d’iOS 19

iOS 18.5 bêta 3 vient tout juste d’être déployée pour les développeurs

Cette mise à jour mineure se concentre principalement sur des corrections de bugs

Les grandes nouveautés sont attendues dans iOS 19 cet été

Apple a publié la troisième bêta développeur d’iOS 18.5, qui intègre quelques ajustements susceptibles d’améliorer les applications Mail et Réglages. Mais cette mise à jour reste très légère, et celles et ceux qui espéraient des changements majeurs risquent d’être déçus.

La première nouveauté concerne l’application Réglages. La bêta d’iOS 18.5 affiche désormais une bannière AppleCare+ plus visible en haut de la page dédiée au service de garantie d’Apple. Il est aussi possible d’accéder à davantage d’informations sur AppleCare+ pour chaque produit enregistré, depuis la section Compte Apple de l’application Réglages. Une manière de rendre ce service plus facilement accessible.

L’autre nouveauté repérée dans iOS 18.5 touche l’application Mail. Un nouveau contrôle permet de désactiver l’affichage des photos de contact dans la boîte de réception. Cette option est désormais accessible via le bouton à trois points en haut à droite de l’interface, en sélectionnant "Afficher les photos de contact".

Auparavant, il fallait fouiller dans les paramètres de Mail pour accéder à cette fonction.

Une petite mise à jour

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il convient de noter que ces changements étaient déjà présents dans les précédentes bêtas d’iOS 18.5, comme indiqué début avril. L’absence de nouvelles fonctionnalités majeures dans cette troisième bêta laisse penser que la mise à jour se concentre surtout sur des correctifs en coulisses et des améliorations de performances.

La date de sortie officielle d’iOS 18.5 n’a pas encore été annoncée, mais la version 18.4.1 est quant à elle déjà disponible pour le grand public.

Cette dernière se focalise sur la correction de bugs, notamment un problème affectant CarPlay, qui rendait le système de divertissement embarqué inutilisable ou difficile à utiliser pour de nombreux utilisateurs.

Plus globalement, Apple prévoit de dévoiler iOS 19 lors de la conférence mondiale des développeurs (WWDC) le 9 juin prochain. Cette mise à jour est pressentie comme une refonte majeure du design accompagnée de nombreuses nouvelles fonctionnalités, ce qui mobiliserait une grande partie des équipes de développement.

Dans ce contexte, l’absence de changements notables dans iOS 18.5 semble cohérente et pourrait annoncer des nouveautés bien plus significatives à venir.

