Le Galaxy Z Fold ou Flip deviendra-t-il un Ultra ? Samsung révèle la date de son prochain Galaxy Unpacked le 9 juillet

Samsung vient de fixer la date de son prochain événement Galaxy Unpacked

Le teaser annonce « Ultra Unfolds » pour le 9 juillet

Le prochain Galaxy Z Fold et Z Flip est attendu, ainsi qu’une nouvelle Galaxy Watch

Après de nombreux indices distillés par Samsung et une avalanche de rumeurs concernant les Galaxy Z Fold, Z Flip et les montres Galaxy, la date du 9 juillet 2025 peut désormais être cochée dans les agendas.

Le géant coréen a officialisé la tenue de son prochain événement Galaxy Unpacked. D’après l’invitation officielle et les vidéos partagées, au moins deux appareils devraient être dévoilés : un modèle au format classique de smartphone – probablement le Galaxy Z Flip 7 – et un autre à ouverture verticale, vraisemblablement le Galaxy Z Fold 7.

L’événement débutera à 16h (heure de Paris) le 9 juillet 2025 et sera retransmis en direct. TechRadar sera sur place à Brooklyn, New York, pour couvrir en direct l’intégralité des annonces Samsung.

Il s’agira d’un retour à New York pour la version pliable du Galaxy Unpacked. En 2024, l’événement s’était déroulé à Paris, et en 2023 à Séoul.

Les précédentes éditions estivales du Galaxy Unpacked étaient déjà centrées sur les appareils pliants et les accessoires connectés. L’invitation, cette fois encore, va dans ce sens. Les vidéos d’animation reprennent une version jazzy de la sonnerie classique Samsung, et l’image principale montre une ligne horizontale qui se transforme en deux appareils distincts.

(Image credit: Samsung)

L’appareil du haut prend la forme d’un long rectangle, sans doute le Galaxy Z Flip 7, même si cela pourrait aussi être la façade du Galaxy Z Fold 7. En bas, un appareil en train de se déplier laisse apparaître deux volets. Sa forme rappelle clairement le Fold, qui s’ouvre comme un livre pour devenir une tablette.

Difficile de ne pas interpréter certains indices : Samsung mise sur une palette de bleus nuancés et de touches de blanc éclatant. De quoi laisser penser que les nouveaux Flip et Fold pourraient arborer une finition bleue élégante. Une stratégie déjà utilisée avant le lancement des Galaxy S25.

Comme souvent, Samsung propose déjà de pré-réserver « le dernier appareil Galaxy » avec à la clé 50 € de crédit, et 20 € supplémentaires sur les nouvelles Galaxy Watch. Aucune obligation d’achat : il suffit de manifester son intérêt. Pour ceux et celles qui envisagent déjà un Flip ou un Fold, autant s’inscrire pour bénéficier des 50 € de crédit Samsung.

Samsung Pré-réserver le prochain Galaxy: à Samsung FR Avec la date du Galaxy Unpacked fixée au 9 juillet 2025, il est désormais possible de pré-réserver le prochain Galaxy et d’obtenir un crédit de 50 €, et 20 € supplémentaires sur les nouvelles Galaxy Watch. Comme lors des éditions précédentes, l’offre est sans engagement et gratuite : il suffit d’indiquer nom, adresse mail (et éventuellement un numéro de téléphone) pour enregistrer son intérêt et débloquer un crédit de 50 € valable chez Samsung.

À quoi s’attendre pour le Galaxy Unpacked du 9 juillet

(Image credit: Samsung)

Plusieurs billets de blog publiés avant ces invitations laissaient entendre que les prochains appareils représenteraient « le nouveau chapitre de l’Ultra », laissant penser que le Galaxy Z Fold ou le Galaxy Z Flip (ou les deux ?) pourraient adopter la mention « Ultra ». Autre hypothèse : un nouveau modèle tri-pliant, également estampillé Ultra.

La version animée de l’invitation se termine d’ailleurs sur la mention « Ultra Unfolds ». Tous les regards se tournent donc vers un Galaxy Z Fold 7 Ultra. Samsung a déjà confirmé que cette mention Ultra arriverait sur les modèles pliables.

Avec cette septième génération pour le Flip et le Fold, des mises à jour modestes mais significatives sont attendues. Les premières fuites évoquent une évolution marquante pour le Galaxy Z Fold 7 : comme le Galaxy S25 Edge, il pourrait être encore plus fin une fois déplié, avec un écran interne plus grand atteignant 8 pouces.

(Image credit: Future)

Il est aussi question d’une caméra principale de 200 mégapixels, à l’image du Galaxy S25 Ultra, ce qui renforcerait considérablement les capacités photo et vidéo du flagship pliable de Samsung.

Sans surprise, une amélioration des performances est également attendue grâce à une nouvelle puce et à One UI 8. De nouvelles fonctions basées sur l’intelligence artificielle devraient faire leur apparition, notamment via Galaxy AI et en partenariat avec Google.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Du côté du Galaxy Z Flip 7, peu de changements sont prévus pour les caméras – une déception pour certains – mais Samsung pourrait proposer un nouveau logiciel tirant meilleur parti du capteur principal de 50 mégapixels et de l’ultra grand-angle de 12 mégapixels déjà vus sur le Flip 6.

Le Flip 7 pourrait aussi voir sa taille légèrement augmenter, avec un écran interne de 6,8 pouces. Mais c’est surtout la face avant qui attire l’attention.

Samsung pourrait s’aligner sur le dernier Razr de Motorola en élargissant l’écran secondaire jusqu’à 4 pouces, contre 3,5 pouces sur le Flip 6. Combinée à la nouvelle interface One UI 8 et à l’intégration de l’IA, cette évolution rendrait cet écran de couverture bien plus pratique et attrayant.

Les deux prochains modèles pliants devraient être les vedettes du Galaxy Unpacked du 9 juillet. Mais connaissant l’appétence de Samsung pour les surprises, la présentation d’un modèle tri-pliant n’est pas à exclure. Ce serait une belle claque technologique.

(Image credit: Future)

Lors du Galaxy Unpacked de juillet 2024, Samsung n’avait pas seulement dévoilé les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. La Galaxy Ring, les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra (ainsi que les Galaxy Buds 3 Pro) avaient aussi été présentés. Il est donc fort probable que de nouveaux accessoires soient dévoilés ce mois-ci.

En revanche, ceux qui espèrent la Galaxy Ring 2 ou la Galaxy Watch Ultra 2 risquent d’attendre encore un peu. La Galaxy Watch 8 pourrait bénéficier d’un nouvel écran et de fonctionnalités santé supplémentaires, mais la vraie surprise pourrait être le retour de la Galaxy Watch Classic avec sa fameuse bague rotative – un prototype de ce modèle a récemment fait son apparition sur eBay.

Qu’il s’agisse d’un Flip, d’un Fold, d’un Ultra ou d’un accessoire, Samsung semble prêt à piquer la curiosité de tout le monde le 9 juillet.

TechRadar assurera un suivi en direct, mais l’événement pourra également être suivi facilement en ligne. Il s’agira du troisième Galaxy Unpacked de l’année 2025, et probablement d’un des plus attendus.