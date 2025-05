One UI 8 : Samsung annonce la date de déploiement et les appareils compatibles

Le Samsung Galaxy S25 Plus est arrivé avec One UI 7

One UI 8 arrive "cet été"

Samsung a déployé One UI 7 en janvier

On ignore encore quels modèles seront compatibles

À peine le temps de découvrir One UI 7 (l’adaptation de Samsung basée sur Android 15 et lancée en janvier sur les Galaxy S25) que One UI 8, inspirée d’Android 16, s’annonce déjà pour les prochains mois.

L’information vient de Minseok Kang, vice-président de Samsung et responsable de la planification des smartphones, relayée par GSMArena. Lors du dernier Android Show de Google, juste avant la conférence Google I/O prévue la semaine prochaine, Kang a confirmé que One UI 8 serait lancée « cet été » aux États-Unis.

La sortie devrait donc se situer entre juin et août. Google a pour sa part indiqué que la version finale d’Android 16 serait disponible en juin après plusieurs mois de tests bêta, et certaines fuites avancent la date du mardi 3 juin.

Cela confirme la volonté de Google de publier sa mise à jour Android annuelle plus tôt que d’habitude, avant la présentation des prochains Pixel, et Samsung semble suivre cette stratégie pour maintenir le rythme avec One UI.

Quels sont les téléphones qui bénéficieront de One UI 8 ?

Great News ‼️Galaxy S22 Ultra spotted running Android 16 with One UI 8 on GeekBench!!Single-Core: 1581Multi-Core: 3680Build Version: S908USQU8GYCB pic.twitter.com/p4aeOGAteHMay 14, 2025

Reste maintenant la question : quels smartphones Galaxy recevront One UI 8 ? Samsung n’a encore rien confirmé et il n’est pas évident de savoir si certains modèles compatibles avec One UI 7 ne le seront pas avec One UI 8.

Le leaker réputé @tarunvats33 a repéré un test de performance montrant un Galaxy S22 Ultra de 2022 fonctionnant déjà sous une première version de One UI 8. Un indice qui laisse penser que la mise à jour pourrait concerner des modèles vieux d’au moins trois ans.

Aucune surprise pour les Galaxy S25, qui recevront évidemment One UI 8. Il paraît aussi très probable que les Galaxy S24 et les autres modèles sortis en 2024 soient concernés. Pour le reste, il faudra patienter.

D’après des rumeurs précédentes, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, attendus en juillet, devraient être les premiers à embarquer One UI 8 dès leur sortie. Les propos récents de Minseok Kang vont dans ce sens.

En théorie, One UI 8 pourrait donc être proposée sur les séries Galaxy S25, S24, S23 et S22, ainsi que potentiellement sur le Galaxy S21 FE. Les trois dernières générations de Galaxy Z Fold et Z Flip (du Z Fold 4 et Z Flip 4 jusqu’aux modèles actuels) seraient également concernées, tout comme les tablettes Galaxy Tab jusqu’à la Tab S8 de 2022, et certains Galaxy A datant de la même année, notamment le Galaxy A23. La liste officielle complète reste toutefois à confirmer.

