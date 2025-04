One UI 7 arrive enfin sur les Galaxy S23 et S24 FE

Le déploiement de One UI 7, l’adaptation par Samsung d’Android 15, a connu un parcours plutôt chaotique jusqu’ici. Mais une lueur d’espoir semble poindre, avec l’arrivée de la mise à jour sur les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S24 FE.

Des signalements émergent un peu partout. SamMobile a repéré que les Galaxy S23 commençaient à recevoir le nouveau logiciel, tandis que le leaker @tarunvats33 évoque l’arrivée de One UI 7 sur le Galaxy S24 FE.

Petite précision : ce déploiement semble pour l’instant limité à la Corée du Sud, pays d’origine de Samsung. Toutefois, la mise à jour devrait rapidement être étendue à d’autres régions.

