Nouvelles révélations sur l’iPhone pliable, avec une pliure presque invisible

Certains détails clés de l’iPhone pliant ont fuité

Au programme : quatre caméras, deux coloris et Touch ID

Le lancement est attendu pour 2026

À ce stade, il semble presque certain qu’Apple dévoilera un iPhone pliable en septembre 2026. De nouvelles informations viennent d’ailleurs d’être révélées par un spécialiste d’Apple généralement plus fiable que la moyenne.

Il s’agit de Mark Gurman de Bloomberg, qui affirme que le futur iPhone pliant adoptera Touch ID plutôt que Face ID. Tous les modèles actuels utilisent Face ID, mais les capteurs nécessaires ajouteraient trop d’épaisseur à un smartphone pliable.

Apple privilégierait donc Touch ID pour maintenir une finesse maximale. Toujours pour cette raison, aucun emplacement pour carte SIM ne serait proposé : l’appareil fonctionnerait uniquement avec une eSIM. Selon les précédentes fuites, le téléphone mesurerait 4,8 mm d’épaisseur une fois déplié, contre 4,2 mm pour le Samsung Galaxy Z Fold 7 récemment lancé.

Ce rapport confirme également la présence de quatre caméras : une sur l’écran externe, une sur l’écran interne et deux à l’arrière (toutes deux de 48 mégapixels selon une rumeur antérieure).

Un pli presque invisible

L'iPhone 16 d'Apple est sur le point d'avoir un successeur. (Image credit: Future)

Si l’iPhone pliant a pris autant de temps à voir le jour, c’est notamment parce qu’Apple voulait rendre la pliure de l’écran aussi discrète que possible. La firme semble désormais avoir trouvé une solution qui la satisfait.

D’après Gurman, l’iPhone pliant utilisera un écran tactile dit « in-cell », combinant dalle d’affichage et couche tactile en une seule structure. Ce choix rappellerait la technologie déjà présente sur les iPhone actuels, offrant une pliure « moins marquée » et une meilleure précision tactile.

Autres éléments révélés : le smartphone devrait être disponible en noir ou en blanc et embarquerait la puce modem C2 conçue par Apple, qui fera ses débuts sur l’iPhone 17. Elle promet une meilleure efficacité et une autonomie optimisée.

Toujours selon Gurman, l’iPhone pliant représenterait une véritable révolution pour Apple. Il estime que celles et ceux qui feront le saut ne voudront plus revenir en arrière. En attendant, c’est l’iPhone 17 qui doit être dévoilé dès le mois prochain.