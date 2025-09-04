L’iPhone pliable pourrait se passer du Touch ID sous l’écran

L'iPad Air M3, lancé en 2025, a un bouton d'alimentation équipé de la technologie Touch ID.

Touch ID devrait équiper le futur iPhone pliable

Il serait intégré au bouton d’alimentation

La même fonction existe déjà sur plusieurs iPad d’Apple

Après des années de rumeurs, le premier iPhone pliable pourrait n’être qu’à douze mois de son lancement. Selon un informateur bien placé, il intégrerait probablement Touch ID dans le bouton d’alimentation, plutôt que sous l’écran.

Cette information provient de l’analyste Ming-Chi Kuo, l’une des sources les plus fiables lorsqu’il s’agit de prévisions sur Apple. Elle répond aux « rumeurs du marché » affirmant que le capteur d’empreintes digitales serait placé sous l’écran, comme sur de nombreux smartphones Android haut de gamme.

Apple n’a jamais intégré de capteur Touch ID sous l’écran de ses produits. En revanche, la technologie a déjà été intégrée au bouton d’alimentation de plusieurs iPad, à commencer par l’iPad Air 4 annoncé en septembre 2020.

C’est cette approche que devrait adopter l’iPhone pliable, affirme Kuo. L’analyste fait cette prévision depuis plusieurs mois, mais a manifestement jugé nécessaire de clarifier la situation face à la multiplication des rumeurs contraires.

Pas de Face ID

Six months ago, I predicted the foldable iPhone would use side-button Touch ID. There are now market rumors that it will adopt an under-display ultrasonic fingerprint sensor, but I think that’s unlikely. It’s expected that Luxshare ICT will supply the side-button Touch ID module… https://t.co/KsGu49JXkPSeptember 1, 2025

Il convient de noter que Kuo ne ferme pas totalement la porte à un capteur Touch ID sous l’écran, mais il estime cette option « peu probable » à ce stade. Il va même jusqu’à nommer le fabricant pressenti pour fournir le module Touch ID du bouton d’alimentation.

Depuis longtemps, il est acquis que l’iPhone pliable utiliserait Touch ID. La raison la plus probable de l’absence de Face ID est liée à l’épaisseur supplémentaire qu’impliqueraient les caméras et capteurs nécessaires.

Le choix d’une technologie déjà présente sur plusieurs iPad semble logique. Cela permettrait de limiter les coûts au maximum, d’autant que l’iPhone pliable s’apparente dans les faits à un iPad, avec un écran principal dont la taille est estimée à 7,8 pouces.

La réponse définitive devrait tomber en septembre 2026, date à laquelle la plupart des observateurs s’accordent à dire que l’iPhone Fold fera sa première apparition officielle. En attendant, l’iPhone 17 doit être présenté la semaine prochaine.