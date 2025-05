L'iPhone pliable pourrait devenir un modèle annuel et prendre le relais du Pro Max – avec un prix à la hauteur

L’iPhone Fold pourrait devenir un rendez-vous annuel, dès 2026

Cela lui permettrait de remplacer le Pro Max comme modèle phare de la gamme iPhone

Apple chercherait à le distinguer des autres smartphones pliables

Apple semble vouloir miser gros sur le très attendu iPhone Fold – également appelé iPhone pliable. Contrairement à une simple expérimentation ou à un modèle occasionnel comme les versions SE, un nouveau rapport affirme qu’un modèle sortirait chaque année.

D’après le site sud-coréen ET News (relayé par Phone Arena), le premier iPhone pliable – qui serait prévu pour 2026 – ouvrirait la voie à une série, ce nouveau format prenant vraisemblablement la place du Pro Max au sommet de la gamme.

Apple envisagerait non seulement de positionner l’iPhone pliable comme le modèle le plus haut de gamme, mais aussi de le différencier des concurrents tels que le Samsung Galaxy Z Fold 6. Le rapport confirme des rumeurs précédentes selon lesquelles cela pourrait passer par une pliure d’écran plus discrète et une charnière optimisée.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

L’iPhone le plus cher jamais proposé

Les téléphones pliables sont, bien entendu, onéreux. Si Apple place réellement son iPhone pliable au-dessus de l’iPhone 16 Pro Max, comme cela semble probable, le prix pourrait atteindre des sommets.

Une récente fuite évoque un tarif situé entre 2 100 et 2 500 dollars (environ 1 800 à 2 250 euros).

Même si le lancement n’est pas attendu avant 2026 (voire plus tard, certains rapports évoquant 2027), il serait peut-être judicieux de commencer à économiser dès maintenant. Surtout si ce modèle devait devenir une sortie annuelle, ce qui pourrait inciter les passionnés à investir régulièrement pour conserver le dernier cri des appareils Apple.

Vous aimerez aussi