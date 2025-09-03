L’iPhone 17 Pro Max se dote d’un système de refroidissement inédit

Un schéma montrant la chambre à vapeur de l’iPhone 17 Pro Max aurait fuité

C’est la troisième fois que des rumeurs évoquent la présence d’une chambre à vapeur sur ce modèle

Une telle technologie aiderait à maintenir l’appareil au frais, favorisant ainsi des performances durables

À ce stade, il semble de plus en plus probable que l’iPhone 17 Pro Max soit équipé d’une chambre à vapeur. Après deux sources distinctes allant dans ce sens, un schéma vient désormais appuyer cette hypothèse.

Ce visuel a été partagé sur X par le développeur iOS @LusiRoy8 (via Phone Arena). Même si cette source n’a pas un long historique de fuites fiables, le fait qu’il s’agisse de la troisième mention renforce l’idée que ce soit bien réel.

L’image ne révèle pas beaucoup de détails, mais la chambre à vapeur paraît assez grande si elle s’avère authentique. Elle pourrait ainsi être conçue pour évacuer la chaleur non seulement du processeur, mais aussi de la mémoire vive et du stockage.

Iphone 17 pro Max pic.twitter.com/52DkFvzQ7bAugust 31, 2025

Une chambre à vapeur, pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, est un compartiment métallique rempli de liquide. Lorsque ce liquide chauffe, il se transforme en vapeur qui se répartit sur toute la surface, dissipant la chaleur des composants internes, en particulier du processeur.

Ce type de système de refroidissement est déjà utilisé dans de nombreux smartphones Android. Apple, de son côté, a jusqu’ici privilégié d’autres solutions moins efficaces, comme les couches de graphite présentes dans les modèles actuels.

Plus frais et plus rapide plus longtemps

En adoptant une chambre à vapeur, l’iPhone 17 Pro Max pourrait rester plus longtemps à une température optimale. Cela lui permettrait de maintenir ses performances maximales plus durablement, car lorsqu’un téléphone surchauffe, sa puissance est généralement réduite pour se refroidir. Une telle technologie améliorerait aussi le confort en main, tout en protégeant les composants de la chaleur.

Les avantages seraient donc nombreux, et l’espoir est grand de voir Apple franchir le pas. La vraie question reste de savoir si cette chambre à vapeur équipera uniquement l’iPhone 17 Pro Max, ou également les iPhone 17 Pro, voire toute la gamme.

La dernière fuite mentionne uniquement le modèle Pro Max, mais une précédente indiquait qu’elle concernerait aussi l’iPhone 17 Pro. La toute première rumeur, elle, suggérait une présence sur les quatre modèles.

La réponse devrait bientôt être connue, puisqu’Apple tiendra un événement le 9 septembre où la nouvelle gamme sera très probablement dévoilée.