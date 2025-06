L’iPhone 17 pourrait voir Apple reprendre une de ses décisions matérielles les plus controversées

L’iPhone 17 pourrait ne pas bénéficier d’un nouveau processeur, selon un analyste réputé

Mais une Dynamic Island plus compacte et plus performante pourrait faire son apparition

Les autres modèles d’iPhone 17 devraient, eux, bénéficier d’une nouvelle puce

Un analyste bien connu du secteur laisse entendre que l’iPhone 17 pourrait ne pas être équipé d’un nouveau processeur, mais conserver celui déjà présent sur les modèles actuels.

Jeff Pu, spécialiste Apple pour la société de recherche financière GF Securities, estime que le prochain iPhone d’entrée de gamme ne connaîtra pas d’évolution côté puce, et resterait équipé de la puce A18, déjà utilisée dans l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus.

Si cette information se confirme, ce serait la deuxième fois qu’Apple lancerait un nouvel iPhone sans mise à jour de son processeur. En 2022, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus avaient suscité des réactions contrastées en embarquant la même puce A15 que les iPhone 13 et 13 mini.

D’après PhoneArena, l’iPhone 17 serait le seul modèle de la gamme à embarquer la puce A18. L’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max devraient profiter de la puce A19 Pro, tandis que le nouvel iPhone 17 Air serait quant à lui équipé de la puce A19.

De légères différences de design

L'iPhone 17 Pro devrait bénéficier d'une refonte complète de son design (Image credit: Front Page Tech / @asherdipps‬)

Apple risque-t-il une nouvelle vague de critiques de la part du public et des spécialistes ? Peut-être. Les dernières rumeurs autour de l’iPhone 17 laissent entendre que le modèle standard pourrait être le seul à ne pas bénéficier d’un vrai renouvellement esthétique cette année.

L’iPhone 17 Pro et le Pro Max devraient adopter une imposante barre photo dans le style du Google Pixel 9, et l’iPhone 17 Air miserait sur un châssis plus fin et plus léger, avec un seul capteur photo.

Ce qui placerait l’iPhone 17 « classique » dans une position particulière : le seul modèle de sa gamme à conserver un design quasi identique à celui de l’année précédente. De quoi accentuer la comparaison avec l’ancien modèle.

Une nouvelle Dynamic Island ?

L'iPhone 17 Pro devrait être équipé d'un Dynamic Island plus petit. (Image credit: Apple)

D’autres rumeurs indiquent que le modèle de base pourrait au moins bénéficier d’une évolution du côté de la Dynamic Island, attendue sur toute la gamme iPhone 17.

Selon les premières pistes évoquées par Jeff Pu, cette nouvelle version intégrerait une « metalens » pour Face ID, une technologie qui fusionne l’émetteur et le récepteur dans un seul composant plus compact. Comme le rapporte MacRumors, cette piste aurait été évoquée dans une note adressée aux investisseurs au début du mois.

Cependant, Ming-Chi Kuo, autre analyste Apple très suivi, estimait en janvier dernier que peu de changements étaient à attendre concernant la taille de la Dynamic Island.

La sortie de la gamme iPhone 17 est attendue plus tard dans l’année. Le modèle sans nouvelle puce parviendra-t-il à séduire ? Une Dynamic Island plus discrète suffira-t-elle à marquer une rupture ?

