Une fiche produit Amazon désormais modifiée laissait entendre que l’iPhone 17 serait doté d’un écran de 6,3 pouces

Les quatre modèles d’iPhone 17 pourraient bénéficier d’écrans ProMotion 120 Hz

D’après les rumeurs actuelles sur l’iPhone 17, il était attendu que le modèle de base prévu pour 2025 adopte un écran plus grand de 6,3 pouces – contre 6,1 pouces pour l’iPhone 16 – et cette évolution semble désormais confirmée par un fabricant de coques tiers.

Une fiche Amazon Inde repérée par GSMArena indiquait qu’une protection d’écran pour iPhone 16 Pro signée Spigen était également compatible avec l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro. La fiche a depuis été modifiée pour retirer toute mention de l’iPhone 17.

Cela sous-entend que l’iPhone 16 Pro, l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro partageraient tous une même diagonale de 6,3 pouces. Une fuite parue le mois dernier allait dans le même sens, même s’il est possible que cette taille accrue résulte plutôt de bords d’écran plus fins que d’un changement de format global.

Concernant l’iPhone 17 Pro, tous les signaux vont dans le sens du maintien d’un écran de 6,3 pouces, comme pour le modèle précédent. Cela pourrait compliquer un peu le choix entre les versions standard et Pro, comparé à l’année dernière.

Une autre évolution côté écran

L'iPhone 16 Pro dispose d'un écran de 6,3 pouces. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Une autre rumeur au sujet de l’iPhone 17 évoque l’arrivée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les quatre modèles, une technologie baptisée ProMotion par Apple. Cela se traduirait par une navigation plus fluide et la possibilité d’afficher des informations en continu sur l’écran verrouillé.

Là encore, cela pourrait estomper la frontière entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro, en attendant les arbitrages finaux d’Apple. Il reste possible que l’iPhone 17 standard conserve la puce de l’année précédente pour en faire un modèle plus abordable.

Il semble désormais presque certain qu’un modèle iPhone 17 Air fera également partie de la gamme, en remplacement de l’iPhone 16 Plus. Ce nouvel appareil pourrait ne faire que 5,5 mm d’épaisseur, mais ce gain en finesse pourrait être relativisé par l’importance du module photo à l’arrière.

La série serait complétée par un iPhone 17 Pro Max – ou peut-être un iPhone 17 Ultra – qui conserverait une diagonale de 6,9 pouces, identique à celle de l’iPhone 16 Pro Max. Le lancement de la gamme est attendu pour septembre.