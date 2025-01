iPhone SE 4 : les dernières fuites raviront les amateurs de petits téléphones - la puissance de l'iPhone 16 est également évoquée

Les dimensions de l'iPhone SE 4 ont fuité

La rumeur veut que le téléphone utilise le chipset A18

Le lancement est prévu pour le mois de mars

Tous les regards sont peut-être tournés vers la toute nouvelle série Galaxy S25 de Samsung, mais Apple est occupé à lancer ses propres smartphones, et nous avons quelques nouvelles fuites sur ce que nous pouvons attendre de l'iPhone SE 4.

Tout d'abord, Dealabs (via Notebookcheck) a publié les dimensions supposées du futur iPhone SE 4, et elles sont un peu plus petites que prévu : une hauteur de 144-145 mm, une largeur de 69-70 mm, et une épaisseur de 7-8 mm.

Ces dimensions sont nettement supérieures à celles du modèle actuel (voir notre test de l'iPhone SE 2022) - 138,4 mm x 67,3 mm x 7,3 mm. Mais c'est plus petit que les dimensions de 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm de l'iPhone 14 sur lequel l'iPhone SE 4 est censé être basé.

Ce n'est donc pas exactement un petit téléphone, mais il est plus petit que l'actuel iPhone 16 (147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm), et c'est peut-être une option à envisager si vous aimez les téléphones plus compacts. La taille de l'écran devrait être de 6,06 pouces, d'un coin à l'autre.

Mise en marche

L'iPhone SE 4 devrait ressembler à l'iPhone 14 (Image credit: Future)

Une autre rumeur concernant l'iPhone SE 4 est rapportée par MacRumors, qui répète ce que nous avons déjà entendu : le téléphone sera équipé de la même puce A18 qui équipe actuellement l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus.

Bien qu'il puisse sembler étrange qu'Apple mette un processeur haut de gamme dans son modèle d'iPhone le plus abordable, on pense que la puissance supplémentaire est là pour s'assurer que l'appareil peut supporter tout ce que Apple Intelligence a à offrir.

L'iPhone SE 4 devrait également être doté de 8 Go de RAM, toujours pour garantir la prise en charge de l'Apple Intelligence. L'impact sur le prix reste à voir, mais la raison d'être de ce téléphone est d'offrir une option iPhone relativement abordable.

Il s'agira très certainement du premier iPhone SE à abandonner Touch ID et l'ancien bouton d'accueil, et il pourrait même être doté d'un Dynamic Island. Tout porte à croire que le téléphone sortira au mois de mars.