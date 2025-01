iPhone SE 4 : une innovation empruntée à l’iPhone 16 pourrait surprendre les fans

The iPhone SE 3 launched in 2022

L'iPhone SE 4 pourrait bénéficier d'une refonte avec le Dynamic Island

Nous nous attendions déjà à un look plus moderne pour le téléphone

Les spécifications internes pourraient bien correspondre à celles de l'iPhone 16

Un nouveau leak concernant l'iPhone SE 4 suggère que le prochain téléphone abordable d'Apple pourrait emprunter de nombreux éléments de design au dernier iPhone 16 – en particulier l'intégration de l'îlot dynamique (Dynamic Island) en haut de l'écran.

Cette information provient du célèbre leaker @evleaks (relayé par 9to5Mac), qui a partagé une liste des noms de modèles des produits Apple prévus cette année, accompagnée de rendus supposés de ces appareils.

Parmi une série d'iPads, on retrouve l'iPhone SE 4 – qui arbore un îlot dynamique (même si très discret). C'est une surprise, car les précédentes rumeurs prédisaient que l'iPhone SE 4 ressemblerait davantage à l'iPhone 14 de 2022, avec une encoche sur l'écran.

Si cette fuite se confirme, l'iPhone SE 4 abandonnerait non seulement le bouton principal, les larges bordures et la technologie Touch ID, présents sur tous les modèles SE précédents, mais adopterait également un design proche des meilleurs iPhones actuellement disponibles.

Mise en adéquation

L'iPhone 16, avec son Dynamic Island (Image credit: Future)

Selon les précédentes fuites, l'iPhone SE 4 serait équipé d'un processeur A18 et de 8 Go de RAM – la même configuration que celle utilisée dans l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus (les modèles Pro et Pro Max bénéficient d'une version A18 Pro).

Autrement dit, l'iPhone SE 4 devrait être aussi performant que l'iPhone 16, probablement pour garantir une compatibilité complète avec Apple Intelligence. Si ces deux téléphones adoptent également un îlot dynamique, il sera encore plus difficile de les différencier.

Cependant, un argument en faveur de l'iPhone 16 plutôt que du SE 4 pourrait être les caméras : comme le montre notre test de l'iPhone 16, celui-ci dispose d'un double objectif arrière de 48 MP + 12 MP, tandis que l'iPhone SE 4 devrait se limiter à un unique capteur arrière de 48 MP.

Il ne devrait pas être nécessaire d’attendre longtemps pour savoir avec certitude ce que l'iPhone SE 4 apportera. La plupart des rumeurs évoquent une fenêtre de lancement en mars ou avril, et il est possible que de nouveaux iPads soient également annoncés à cette occasion.