iPhone 17 Pro et Pro Max : des caméras entre améliorations et compromis cette année

L'iPhone 16 Pro et Pro Max pourrait être doté d'un capteur photo plus petit

Cependant, une augmentation du nombre de mégapixels est également attendue

Les changements pourraient ne pas faire une grande différence au niveau de la qualité des photos

Le lancement prévu pourrait encore être dans environ huit mois, mais de nombreuses fuites et rumeurs circulent déjà à propos de l'iPhone 17 d'Apple. Les dernières informations en date, provenant de sources bien informées, suggèrent que les modèles Pro et Pro Max pourraient connaître à la fois des améliorations et des régressions au niveau des caméras.

Selon le célèbre leaker Digital Chat Station (relayé par MacRumors), les iPhone 17 Pro et Pro Max devraient être équipés d’un triple module photo avec capteurs de 48MP+48MP+48MP à l’arrière, une montée en puissance par rapport au triple module 48MP+48MP+12MP des iPhone 16 Pro et Pro Max.

Côté amélioration, l’augmentation de la résolution est notable. Cependant, la régression concerne le capteur principal de 48MP, qui pourrait utiliser un capteur de 1/1,3 pouce au lieu de 1/1,28 pouce. Cette réduction de taille, bien que minime, pourrait avoir un impact. En général, un capteur plus grand capte plus de lumière et offre davantage de détails sur les clichés.

Les rumeurs concernant une mise à niveau de l’objectif téléphoto, passant de 12MP à 48MP, circulent depuis l’année dernière. Mais c’est la première fois qu’une réduction de la taille du capteur principal est évoquée.

Repérer la différence

L'iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Quant à l’impact des modifications de taille des capteurs et de résolution en mégapixels, il est difficile à évaluer. Les smartphones modernes intègrent énormément de traitement d’image pour améliorer les photos et vidéos après leur capture. Le matériel en lui-même ne représente qu’une partie de l’équation pour garantir une bonne qualité.

Si les capteurs principaux des iPhone 17 Pro et Pro Max sont effectivement plus petits, cela pourrait libérer de l’espace pour d’autres composants, comme une batterie plus grande ou une puce de communication plus performante. D’ailleurs, selon les rumeurs, les iPhone prévus pour 2025 pourraient être les premiers à intégrer une puce Wi-Fi et Bluetooth développée par Apple.

Ce bruit de couloir ne mentionne pas ce qui pourrait advenir des caméras sur les iPhone 17 standards. Comme l’indique le test de l’iPhone 16, le modèle actuel et l’iPhone 16 Plus sont équipés d’un double module photo de 48MP+12MP à l’arrière, et des évolutions sont également possibles à ce niveau.

Il pourrait même être judicieux d’attendre 2026 et l’iPhone 18 : des rumeurs évoquent l’intégration d’une ouverture variable sur les caméras des modèles Pro et Pro Max. Une telle avancée permettrait d’obtenir de meilleures photos en basse lumière et offrirait un contrôle accru sur la profondeur de champ.