L’iPhone SE 4 pourrait rendre l’iPhone 16 obsolète grâce à cette nouveauté

Mark Gurman, de Bloomberg, a rapporté que l'iPhone SE 4 pourrait prendre en charge l'Apple Intelligence

En raison des exigences matérielles de la boîte à outils AI d'Apple, nous pourrions nous retrouver avec un iPhone SE qui ressemble à un produit phare

L'iPhone SE de la génération actuelle serait en rupture de stock, ce qui laisse présager une mise à jour imminente

Apple pourrait bientôt rendre Apple Intelligence bien plus accessible en équipant le supposé iPhone SE 4 de l'ensemble complet des fonctionnalités d'intelligence artificielle de la marque.

Un rapport de Mark Gurman de Bloomberg suggère que la quatrième génération d’iPhone SE à venir prendrait en charge le kit complet d’outils AI d’Apple. Ce modèle serait ainsi doté d’au moins 8 Go de RAM et d’une puce A17 Pro ou A18 (tous les appareils actuels compatibles avec Apple Intelligence disposent de spécifications similaires ou supérieures).

Mark Gurman est une référence incontournable en matière d’actualités Apple. Ses analyses et prédictions, souvent relayées par le passé, apportent un certain crédit à cette dernière rumeur.

Si l’iPhone SE mis à jour est lancé avec 8 Go de RAM et la puce A18, ses performances internes égaleraient celles du modèle phare, l’iPhone 16. Des différences sont à prévoir en termes de capacité de batterie, de refroidissement et de dissipation thermique, mais les composants internes des deux appareils pourraient être remarquablement similaires.

Avec Apple Intelligence activée, l’expérience logicielle pourrait également être presque identique sur les deux modèles. La nouvelle version de l’iPhone SE ne devrait pas inclure la fonction Dynamic Island, mais iOS offrirait probablement une expérience utilisateur très proche sur ces deux appareils.

L’iPhone SE 3 actuel est vendu au prix de 529 €. Bien que des rumeurs évoquent une éventuelle augmentation de prix pour l’iPhone SE 4, il est attendu qu’il reste en dessous des 500 €, ce qui le rendrait nettement moins cher que l’iPhone 16, proposé à 969 €.

Pour certains, ce rapport qualité-prix serait difficile à ignorer. L’iPhone SE 4 devrait être équipé d’un système à une seule caméra, et il est peu probable que le bouton de contrôle de l’appareil photo fasse son apparition. Cependant, pour de nombreux utilisateurs, ces concessions pourraient être acceptables en échange de plusieurs centaines d’euros d’économies.

Selon Android Authority, les stocks d’iPhone SE 3 s’amenuisent et aucune réapprovisionnement n’est prévu, ce qui laisse supposer que le modèle de quatrième génération pourrait bientôt prendre le relais. En attendant, il est possible de consulter la liste des meilleurs iPhones disponibles.