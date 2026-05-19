« Coming Bright Up » : Apple annonce enfin la keynote de la WWDC 2026, et tout mène déjà à Siri

Apple a envoyé ses invitations pour la WWDC, qui débutera le 8 juin avec une keynote

Le slogan « Coming Bright Up » laisse fortement entendre que Siri va recevoir d’importantes améliorations liées à l’IA

Siri propulsé par l’IA et Apple Intelligence devraient être au cœur de l’événement

On savait déjà que la WWDC 2026 d’Apple se tiendrait pendant la deuxième semaine de juin. Mais il restait encore à attendre que le géant technologique de Cupertino annonce officiellement sa keynote d’ouverture, parmi d’autres événements, et livre un premier aperçu de ce qui arrive à travers son invitation.

Surtout, Apple a confirmé que la keynote de la WWDC 2026 débutera le 8 juin 2026 à 19 h, heure de Paris. Il s’agira probablement d’un événement spécial préenregistré, comme Apple l’a déjà fait par le passé. Mais les médias, créateurs, développeurs et autres invités le regarderont sur un grand écran extérieur à l’Apple Park.

Il devrait aussi s’agir du dernier événement de Tim Cook en tant que CEO d’Apple, John Ternus devant lui succéder le 1er septembre 2026. Dans la plus pure tradition d’Apple, l’événement sera diffusé en direct, et TechRadar le couvrira évidemment en liveblog.

À en juger par l’invitation, il semble assez clair qu’Apple pense que la WWDC brillera particulièrement cette année. Contrairement à d’autres événements Apple, l’invitation elle-même ne comporte pas de slogan. Mais sur la page dédiée aux développeurs, on peut lire « Coming Bright Up ». L’invitation affiche « WWDC 26 » dans une police argentée avec quelques ombrages, entourée d’un cercle lumineux très éclatant.

(Image credit: Apple)

Ce cercle pourrait faire référence à plusieurs choses. Apple a peut-être décoré son campus circulaire avec des LED lumineuses et éclatantes, puisque l’événement spécial se tiendra à l’Apple Park pour les invités. Mais il est plus probable qu’il évoque de nouvelles fonctionnalités. Il s’agit en fait de deux cercles lumineux, un à l’extérieur et un à l’intérieur. On peut y voir un indice autour d’Apple Intelligence, et potentiellement une lueur autour de Siri, voire un nouveau design.

TechRadar a demandé son avis à Lance Ulanoff, Editor-at-Large du site, et celui-ci a suggéré qu’il pourrait s’agir de Siri dans la Dynamic Island. Et même si rien ne sera sûr tant qu’Apple ne l’aura pas officialisé, ce n’est pas un hasard si Siri vient immédiatement à l’esprit, tout comme son intégration possible dans la prochaine génération de toutes les plateformes d’Apple.

Apple n’a jamais vraiment caché que la WWDC 26 devrait marquer le lancement et la présentation officielle des avancées autour d’Apple Intelligence et du Siri plus personnel, propulsé par l’IA, qui accuse déjà de nombreux mois de retard. Cette évolution avait été présentée et annoncée pour la première fois lors de la WWDC 2024. Depuis, elle n’a jamais été déployée, a fait l’objet de rumeurs de report, puis a finalement été officiellement repoussée par Apple.

Depuis, Tim Cook et d’autres dirigeants, dont John Ternus, futur CEO et actuellement SVP of Hardware, ainsi que Greg Joswiak, SVP of Marketing, ont tous laissé entendre que le travail avançait bien. Apple s’est aussi associé à Google pour utiliser les modèles fondamentaux de Gemini afin d’alimenter sa prochaine génération d’Apple Intelligence, et probablement le nouveau Siri.

Les rumeurs se sont également intensifiées, avec des indices sur le fonctionnement du nouveau Siri, son impact sur plusieurs applications, et la manière dont il pourrait représenter la prochaine grande étape pour Apple Intelligence.

(Image credit: Apple)

Quoi qu’il en soit, la WWDC 2026 est très attendue comme le point de départ de la nouvelle génération de Siri. Celle-ci devrait, avec un peu de chance, tenir une partie des promesses initiales de 2024 et les renforcer pour rattraper des concurrents comme Gemini, Claude et ChatGPT. La confidentialité et Private Cloud Compute d’Apple devraient rester au centre du discours, et il faudra voir comment tout cela s’intégrera aux autres mises à jour.

Au-delà de Siri, il faut s’attendre à la prochaine génération de toutes les plateformes d’Apple, notamment iOS, watchOS, macOS, iPadOS, tvOS, homeOS et visionOS. Elles devraient toutes passer de la version 26 à la version 27, alors qu’Apple poursuit sa nouvelle convention de nommage.

Il y aura encore beaucoup d’éléments à décortiquer dans les prochaines semaines avant l’événement. À partir du 8 juin à 19h, TechRadar sera le rendez-vous à suivre pour notre couverture en direct de l’événement spécial d’Apple, ainsi que pour nos analyses dans les heures, jours et semaines qui suivront.