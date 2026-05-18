Le futur iPhone Ultra pliable tient peut-être déjà son public, avec des millions d’acheteurs potentiels à la clé

Une nouvelle étude suggère qu’un iPhone pliable pourrait connaître un succès surprenant

Selon elle, 14 % des utilisateurs d’iPhone citent les « nouveaux concepts de téléphone » comme principale raison de changer de modèle

Cela pourrait représenter des millions de clients potentiels pour un iPhone pliable

Même si les fabricants de smartphones commercialisent des téléphones pliables depuis plusieurs années, ce segment n’a jamais vraiment décollé à grande échelle. Mais Apple pourrait bientôt changer la donne en entrant dans l’arène en septembre. Et une nouvelle étude semble justement appuyer cette idée.

Selon une enquête menée par CNET, jusqu’à 14 % des utilisateurs d’iPhone aux États-Unis estiment qu’un « nouveau concept de téléphone » serait leur principale motivation pour changer d’appareil. CNET précise que cette catégorie inclut notamment les téléphones à clapet ou pliables, ce qui pourrait logiquement englober le futur iPhone Ultra.

À première vue, 14 % peut sembler assez faible. Mais il faut rappeler que l’on parle ici de l’une des marques de smartphones les plus populaires au monde.

Les derniers résultats financiers d’Apple montrent que, sur les trois mois précédant le 28 mars 2026, l’entreprise a généré près de 57 milliards de dollars de revenus avec le seul iPhone. Apple ne précise pas combien d’unités cela représente, mais selon les analystes d’IDC, la marque aurait vendu 247,4 millions d’iPhone en 2025.

Autrement dit, même si seulement 14 % des utilisateurs d’iPhone passent à l’iPhone Ultra pliable, cela représente un nombre considérable de personnes. Et donc un énorme gain potentiel pour Apple, surtout si l’appareil coûte bien plus de 2 000 dollars comme le suggèrent certaines rumeurs.

Achèteriez-vous un iPhone pliable ?

Une maquette de l'iPhone Ultra. (Image credit: Unbox Therapy)

Fait intéressant, CNET ne semble pas vraiment impressionné par les résultats de sa propre enquête. Le média estime qu’ils montrent que « les utilisateurs de smartphones ne sont pas suffisamment séduits par les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux concepts pour envisager de changer de téléphone », en soulignant que « seulement » 13 % des utilisateurs de smartphones, toutes marques confondues, se disent tentés par de nouveaux designs.

Mais quand on regarde les volumes en jeu, même 1 % représente déjà un chiffre important. Il faut aussi garder en tête qu’avec son prix attendu très élevé, la plupart des utilisateurs d’iPhone laisseront naturellement passer l’iPhone Ultra. Avec un tarif de 2 000 dollars ou plus, aucun sondage ne montrera 50 % des clients prêts à franchir le pas.

Et vous ? Les « nouveaux concepts de téléphone » comme l’iPhone Ultra vous donnent-ils envie de dépenser plus pour changer d’iPhone ? Ou préférez-vous rester sur des formats plus classiques ? Dites-nous dans le sondage ci-dessous si vous envisageriez d’acheter l’iPhone Ultra.